На самолете, в вертолете и с танком. Сеть пленили патриотические "военные фото" святого Николая

Кто автор

Автором большинства этих картинок является артист Vanila Bricks.

На своей странице в Instagram и в комментариях под фотографиями художник признается, что эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта.

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Реакция пользователей

Под опубликованными фотографиями люди оставляют много комментариев, большинство из которых - положительное.

Пользователи отмечают, что украинский трезубец на изображениях - "практически идеальный и очень детальный".

Многие подчеркивают, что картинки - просто супер. Кроме того, большинство украинцев благодарят ВСУ за выдержку и борьбу за наше государство.

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Самые популярные изображения

У каждого пользователя - свое любимое фото. Их перепост делают как гражданские, так и военные.

Ниже предлагаем просмотреть некоторые из них.

Эти изображения действительно очень хороши (фото: facebook.com/Vanila Bricks)