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На самолете, в вертолете и с танком. Сеть пленили патриотические "военные фото" святого Николая

Эти фото очень понравились пользователям соцсетей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Пользователи социальных сетей активно поздравляют друг друга с праздником Николая. В своих сообщениях некоторые используют при этом яркие картинки, на которых святой, похожий на Деда Мороза, поздравляет украинцев и защитников нашего государства в патриотическом "военном" духе.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало социальные сети Facebook и Instagram и рассказывает, что известно об уникальных фотографиях и как они выглядят.

Кто автор

Автором большинства этих картинок является артист Vanila Bricks.

На своей странице в Instagram и в комментариях под фотографиями художник признается, что эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Скриншот

Реакция пользователей

Под опубликованными фотографиями люди оставляют много комментариев, большинство из которых - положительное.

Пользователи отмечают, что украинский трезубец на изображениях - "практически идеальный и очень детальный".

Многие подчеркивают, что картинки - просто супер. Кроме того, большинство украинцев благодарят ВСУ за выдержку и борьбу за наше государство.

Скриншот

Самые популярные изображения

У каждого пользователя - свое любимое фото. Их перепост делают как гражданские, так и военные.

Ниже предлагаем просмотреть некоторые из них.

Эти изображения действительно очень хороши (фото: facebook.com/Vanila Bricks)

Напомним, ранее мы рассказывали, каких традиций придерживались наши предки в День святого Николая.

Читайте также, что нельзя делать в большой праздник - День святого Николая.

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