День святого Миколая 6 грудня: що не можна робити в це велике свято
6 грудня православні віряни відзначають день святого Миколая за новим церковним календарем. Це свято завжди було важливим для наших предків, тому вони суворо дотримувалися всіх традицій і заборон.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що не можна робити на день святого Миколая.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, місячний календар.
Що не можна робити на День Святого Миколая
- Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям, пранням, прибиранням.
- Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.
- Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.
- Допускати бруд і безлад в будинку - прибрати слід напередодні.
- Порушувати Різдвяний піст, тобто заборонено їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко. Проте на Миколая можна дозволити собі рибу і морепродукти.
- Стригти волосся.
- Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.
Ворожіння на Святого Миколая
Традиційно дівчата ворожили на свого майбутнього чоловіка. Робили це пізно ввечері й за допомогою перснів, голок, дзеркалець, ниток, гребінців тощо.
Існував окремий обряд, який допомагав визначити, наскільки великою буде твоя майбутня родина. Для цього потрібно було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць.
Оскільки відображення розмивалось, у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки дівчина нарахувала, стільки членів родини у неї буде у майбутньому.
Предки вірили, що якщо дівчину засватати на Миколая, тоді вона буде хорошою господинею та вірною дружиною.
Перехід на нову дату
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
- День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
- Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
- Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)
Раніше ми розповідали, яких традицій у день святого Миколая дотримувалися наші предки.
Читайте також, які можуть бути варіанти подарунків для хлопців і дівчат на святого Миколая.