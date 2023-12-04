День святого Миколая 6 грудня: що не можна робити в це велике свято

6 грудня православні віряни відзначають день святого Миколая за новим церковним календарем. Це свято завжди було важливим для наших предків, тому вони суворо дотримувалися всіх традицій і заборон.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що не можна робити на день святого Миколая.

Що не можна робити на День Святого Миколая

Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям, пранням, прибиранням.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.

Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.

Допускати бруд і безлад в будинку - прибрати слід напередодні.

Порушувати Різдвяний піст, тобто заборонено їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко. Проте на Миколая можна дозволити собі рибу і морепродукти.

Стригти волосся.

Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.

Ворожіння на Святого Миколая

Традиційно дівчата ворожили на свого майбутнього чоловіка. Робили це пізно ввечері й за допомогою перснів, голок, дзеркалець, ниток, гребінців тощо.

Існував окремий обряд, який допомагав визначити, наскільки великою буде твоя майбутня родина. Для цього потрібно було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць.

Оскільки відображення розмивалось, у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки дівчина нарахувала, стільки членів родини у неї буде у майбутньому.

Предки вірили, що якщо дівчину засватати на Миколая, тоді вона буде хорошою господинею та вірною дружиною.

Перехід на нову дату

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: