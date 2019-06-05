Лисы живут: экс-игрок "Шахтера" рассказал о Донбасс Арене

Бывший игрок Шахтера Алексей Бахарев рассказал о Донбасс Арене (фото: коллаж РБК-Украина)

Алексей Бахарев рассказал в каком состоянии находится Донбасс Арена

Бывший игрок "Шахтера" Алексей Бахарев заявил, что стадион стоит не смотря на то, что возле него были взрывы. При этом его можно реанимировать, но надо чистить и отмывать. Об этом Бахарев рассказал в интервью росСМИ.

Он также рассказал, что там открыли музей, в который он тоже ходил вместе со своими детьми. Кроме того, Бахарев сообщил, что на футбольном поле живут лисы, роют норы и греются на солнце.

По его словам, на стадионе обитает четыре лиса, и их никак не могут вывести, но может быть это из-за того, что не прилагают больших усилий для этого. Бывший футболист также рассказал о состоянии бывшей базы "Шахтера".

Фото: shakhtar.com

Он подчеркнул, что в данный момент база закрыта и ей нельзя пользоваться. Там все заросло и никто ничего не чистит.

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