Листівки і привітання з Різдвом у Viber: збережіть, щоб не загубити

Привітання з Різдвом у віршах

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

З святом всіх Різдва Христова!

І здоров'я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.

Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливий сміх,

Господи, благослови усіх!

Нехай Різдво сьогодні в хату

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє

Зігріє сонцем та любов'ю

І подарує Вам здоров'я!

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Рождества,

Вітає колядками Божого Сина -

Малого Ісуса Христа!

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

Кутя, вареники, грибочки,

Красоля, риба, огірочки,

Нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Христовим Вас усіх!

Привітання з Різдвом у прозі

Вітаю із найсвітлішим святом - із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай Янгол різдвяний захищає вашу родину!

У Різдвяні свята нехай прийде мир у ваш дім, нехай радість наповнить душі, а любов - серця, нехай надія, віра та оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок - впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!

У світлу та магічну Різдвяну ніч нехай збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю Вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи!

З Різдвом! Від чистого серця бажаю, щоб дороговказ вів правильним шляхом, щоб лише любов і тепло панували у вашому домі. Добробуту, процвітання й душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і ніколи вас не покидає!

Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаю миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров'я та всіх благ! Нехай справдяться найзаповітніші мрії!