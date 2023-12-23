25 гарних різдвяних пісень для тих, кому набридла "Jingle Bells"

Найпопулярніша і найвідоміша різдвяна пісня сьогодні - це "Jingle Bells". Вперше вона була виконана ще у 1857 році і відтоді лунає звідусіль напередодні новорічних свят різними мовами світу. Але багатьом людям ця композиція вже дещо піднабридла, тому вони шукають альтернативи.