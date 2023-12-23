ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

25 гарних різдвяних пісень для тих, кому набридла "Jingle Bells"

Субота 23 грудня 2023 11:20
UA EN RU
25 гарних різдвяних пісень для тих, кому набридла "Jingle Bells" Не обов’язково на Різдво слухати "Jingle Bells" та пісні Мераї Кері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Найпопулярніша і найвідоміша різдвяна пісня сьогодні - це "Jingle Bells". Вперше вона була виконана ще у 1857 році і відтоді лунає звідусіль напередодні новорічних свят різними мовами світу. Але багатьом людям ця композиція вже дещо піднабридла, тому вони шукають альтернативи.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 25 популярних і не дуже пісень про Різдво, які точно занурять вас у казкову атмосферу цього світлого празника.

Sia - "Snowman"

Ariana Grande - "Santa Tell Me"

Sam Smith - "Night Before Christmas"

Ed Sheeran & Elton John - "Merry Christmas"

Coldplay - "Christmas Lights"

Norah Jones, Laufey - "Better Than Snow"

Cher with Stevie Wonder - "What Christmas Means to Me"

Camila Cabello - "I'll Be Home For Christmas"

Sabrina Carpenter - "Santa Doesn’t Know You Like I Do"

OneRepublic - "Dear Santa"

ABBA - "Little Things"

Meghan Trainor - "I'll Be Home"

Jamie Cullum - "In The Bleak Midwinter"

Taylor Swift - "Christmas Tree Farm"

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"

Христина Соловій - "Народився Бог на санях"

Аркадій Войтюк - "Щасливе Різдво"

KRUTЬ - "Забери мене до себе на Різдво"

квіткіс - "Різдво"

TARABAROVA - "Падає сніг"

KAZKA - "RYZDVYANA [Ой як же було]"

Олег Скрипка та Ле Гранд Оркестр - "Щедрик"

ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка - "Ой, чи є, чи нема"

ROXOLANA & Volodymyr Dantes - "Небо і земля"

KOZAK SYSTEM - "Різдво і Маланка"

Раніше ми ділились підбіркою різдвяних фільмів, які варто переглянути на свята.

Читайте також про 5 головних новорічних локацій в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдво пісні