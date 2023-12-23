Открытки и поздравления с Рождеством в Viber: сохраните, чтобы не потерять

Поздравления с Рождеством в стихах

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

З святом всіх Різдва Христова!

І здоров'я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.

Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливий сміх,

Господи, благослови усіх!

Нехай Різдво сьогодні в хату

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє

Зігріє сонцем та любов'ю

І подарує Вам здоров'я!

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Рождества,

Вітає колядками Божого Сина -

Малого Ісуса Христа!

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

Кутя, вареники, грибочки,

Красоля, риба, огірочки,

Нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Христовим Вас усіх!

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с самым светлым праздником - с Рождеством Христовым! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучится в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта и благополучия! И пусть Ангел рождественский защищает вашу семью!

В Рождественские праздники пусть придет мир в ваш дом, пусть радость наполнит души, а любовь - сердца, пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг - уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и веселого праздника в кругу родных!

В светлую и волшебную Рождественскую ночь пусть сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю Вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы!

С Рождеством! От чистого сердца желаю, чтобы указатель вел правильным путем, чтобы только любовь и тепло царили в вашем доме. Благополучия, процветания и душевной гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда вас не покидает!

Поздравляю с Рождеством! В этот светлый праздник желаю мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть сбудутся самые заветные мечты!