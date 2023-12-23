Листівки і привітання з Різдвом у Viber: збережіть, щоб не загубити
25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове. Тому не забудьте привітати із цим світлим святом рідних і друзів.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання у віршах і прозі, а також з картинками.
Привітання з Різдвом у віршах
Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!
Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,
Чекають добрі лиш зізнання!
З святом всіх Різдва Христова!
І здоров'я вам міцного,
Щоб були усі красиві,
І веселі, і щасливі.
Хай Господь благословляє
І в житті допомагає.
Хай дзвенить щасливий сміх,
Господи, благослови усіх!
Нехай Різдво сьогодні в хату
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє
Зігріє сонцем та любов'ю
І подарує Вам здоров'я!
До столу в Святвечір сіда Україна,
Зібравши свій рід на честь Рождества,
Вітає колядками Божого Сина -
Малого Ісуса Христа!
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла,
Кутя, вареники, грибочки,
Красоля, риба, огірочки,
Нехай лунає в хаті сміх!
З Різдвом Христовим Вас усіх!
Привітання з Різдвом у прозі
Вітаю із найсвітлішим святом - із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай Янгол різдвяний захищає вашу родину!
У Різдвяні свята нехай прийде мир у ваш дім, нехай радість наповнить душі, а любов - серця, нехай надія, віра та оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок - впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!
У світлу та магічну Різдвяну ніч нехай збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю Вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи!
З Різдвом! Від чистого серця бажаю, щоб дороговказ вів правильним шляхом, щоб лише любов і тепло панували у вашому домі. Добробуту, процвітання й душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і ніколи вас не покидає!
Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаю миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров'я та всіх благ! Нехай справдяться найзаповітніші мрії!
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