Открытки и поздравления с Рождеством в Viber: сохраните, чтобы не потерять
25 декабря в Украине отмечают Рождество Христово. Поэтому не забудьте поздравить с этим светлым праздником родных и друзей.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в стихах и прозе, а также с картинками.
Поздравления с Рождеством в стихах
Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!
Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,
Чекають добрі лиш зізнання!
З святом всіх Різдва Христова!
І здоров'я вам міцного,
Щоб були усі красиві,
І веселі, і щасливі.
Хай Господь благословляє
І в житті допомагає.
Хай дзвенить щасливий сміх,
Господи, благослови усіх!
Нехай Різдво сьогодні в хату
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє
Зігріє сонцем та любов'ю
І подарує Вам здоров'я!
До столу в Святвечір сіда Україна,
Зібравши свій рід на честь Рождества,
Вітає колядками Божого Сина -
Малого Ісуса Христа!
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла,
Кутя, вареники, грибочки,
Красоля, риба, огірочки,
Нехай лунає в хаті сміх!
З Різдвом Христовим Вас усіх!
Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю с самым светлым праздником - с Рождеством Христовым! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучится в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта и благополучия! И пусть Ангел рождественский защищает вашу семью!
В Рождественские праздники пусть придет мир в ваш дом, пусть радость наполнит души, а любовь - сердца, пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг - уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и веселого праздника в кругу родных!
В светлую и волшебную Рождественскую ночь пусть сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю Вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы!
С Рождеством! От чистого сердца желаю, чтобы указатель вел правильным путем, чтобы только любовь и тепло царили в вашем доме. Благополучия, процветания и душевной гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда вас не покидает!
Поздравляю с Рождеством! В этот светлый праздник желаю мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть сбудутся самые заветные мечты!
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