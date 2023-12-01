Лісовий пояснив, що робити, коли учні зривають урок. Проте вчителі не в захваті від поради
Очільник міністерства освіти й науки Оксен Лісовий дав пораду вчителям, що робити у випадку, коли учні намагаються зірвати урок. Однак його слова викликали неоднозначну реакцію суспільства.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ефір "Сніданку з 1+1" розповідає, що сказав Лісовий та як відреагували вчителі.
Що сказав Оксен Лісовий
"Якщо ситуація виходить з-під контролю педагога й він розуміє, що далі не може впливати на клас, то, безумовно, потрібно зупинити урок і звернутися до адміністрації школи, залучити медіацію завуча, своїх колег, заступника чи директора", - пояснив глава МОН.
Він додав, що сьогодні всі психологічно виснажені: і педагоги, й учні. Проте вчителеві варто зберігати контроль над власними емоціями.
Як відреагували на пораду українці
- "У таких ситуаціях допоміг би досвід інших країн, де прописана процедура покарання за порушення дисципліни: від попередження до штрафних санкцій на родину. Саме безкарність зі школи породжує проблеми у суспільстві: від недотримання правил дорожнього руху до корупції у всіх сферах".
- "Пане міністр! Такими порадами не ганьбіть себе перед людьми, які мають фахову освіту та досвід роботи з дітьми, про який вам і не снилося. А краще вивчіть системи роботи з учнями-порушниками у передових країнах світу та ініціюйте запровадження їхніх елементів у роботу освітніх закладів. За порушення дисципліни відчутну відповідальність має нести учень та його батьки".
- "Ідеться не про психологічні проблеми учнів чи вчителя, а про відсутність конкретно визначеної відповідальності за неадекватну поведінку дитини. Буває, що дитина тероризує увесь клас, але навіть відсторонити її від занять ні вчитель, ні адміністрація права не мають. Зараз все тримається на особистому впливі та авторитеті вчителя, а головне класного керівника. І все це забирає багато сил, знижує працездатність та скорочує життя вчителям".
- "Цікаво, а скільки уроків особисто провів Лісовий та інші посадовці з МОН, щоб давати рекомендації для вчителів?"
- "Є єдина можливість зупинити проблеми дисципліни на уроці раз і назавжди, і при цьому повернути повагу до вчителя: у випадку зриву заняття вчитель його зупиняє, викликає адміністрацію, до кінця заняття йде у присутності дітей складання протоколу. А потім батьки бешкетника компенсують фінансові витрати на повторення заняття".
- "Боже, це ж геніально! Проблему вирішено! Нарешті! Шкода, що я не працюю більше в школі - не скористаюся".
- "Чому ми маємо прикидатись, що вони кажуть нам щось дуже мудре?"
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