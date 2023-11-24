Школярі тричі складатимуть англійську мову у вигляді ДПА: що відомо про нововведення
Усі школярі обов'язково вивчатимуть англійську мову у школах - з 1 по 12 клас. Також перевірятимуть знання мови у вигляді ДПА (державної підсумкової атестації) - тричі за період навчання.
Коли та як планують запровадити це нововведення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використані джерела: проєкт Закону про застосування англійської мови в Україні, сайт Osvita.
В Україні ДПА під час повномасштабної війни тимчасово скасували й цю атестацію школярі наприкінці року не складають. Однак у майбутньому тестування знову повернуть.
Крім основних предметів, у майбутньому перевірятимуть також знання англійської мови. Якщо школярі вивчатимуть англійську як першу іноземну мову, то вони складатимуть ДПА після 4, 9 та 12 класів.
Якщо школа вибере освітню програму, яка передбачає вивчення англійської як другої іноземної, учні складатимуть ДПА двічі - після 9 та 12 класів.
Варто зазначити, що школярі тепер обов'язково вивчатимуть англійську мову протягом усіх років навчання та незалежно від форми власності школи. Тобто з 1 по 12 клас.
Наразі проєкт Закону про застосування англійської мови прийнятий депутатами за основу.
Відповідно до цього законопроєкту, обов'язковою ДПА з англійської мови тричі за період навчання (після 4, 9, 12 класів) стане з 2028 року. А з англійської як другої іноземної (у 9 та 12 класах) - з 2030 року.
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