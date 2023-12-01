Лисовой объяснил, что делать, когда ученики срывают урок. Однако учителя не в восторге от совета
Глава министерства образования и науки Оксен Лисовой дал совет учителям, что делать в случае, когда ученики пытаются сорвать урок. Но его слова вызвали неоднозначную реакцию общества.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир "Сніданку 1+1" рассказывает, что сказал Лисовой и как отреагировали учителя.
Что сказал Оксен Лисовой
"Если ситуация выходит из-под контроля педагога и он понимает, что дальше не может влиять на класс, то, безусловно, нужно остановить урок и обратиться в администрацию школы, привлечь медиацию завуча, своих коллег, заместителя или директора", - объяснил глава МОН.
Он добавил, что сегодня все психологически истощены: и педагоги, и ученики. Однако учителю следует сохранять контроль над собственными эмоциями.
Как отреагировали на совет украинцы
- "У таких ситуаціях допоміг би досвід інших країн, де прописана процедура покарання за порушення дисципліни: від попередження до штрафних санкцій на родину. Саме безкарність зі школи породжує проблеми у суспільстві: від недотримання правил дорожнього руху до корупції у всіх сферах".
- "Пане міністр! Такими порадами не ганьбіть себе перед людьми, які мають фахову освіту та досвід роботи з дітьми, про який вам і не снилося. А краще вивчіть системи роботи з учнями-порушниками у передових країнах світу та ініціюйте запровадження їхніх елементів у роботу освітніх закладів. За порушення дисципліни відчутну відповідальність має нести учень та його батьки".
- "Ідеться не про психологічні проблеми учнів чи вчителя, а про відсутність конкретно визначеної відповідальності за неадекватну поведінку дитини. Буває, що дитина тероризує увесь клас, але навіть відсторонити її від занять ні вчитель, ні адміністрація права не мають. Зараз все тримається на особистому впливі та авторитеті вчителя, а головне класного керівника. І все це забирає багато сил, знижує працездатність та скорочує життя вчителям".
- "Цікаво, а скільки уроків особисто провів Лісовий та інші посадовці з МОН, щоб давати рекомендації для вчителів?"
- "Є єдина можливість зупинити проблеми дисципліни на уроці раз і назавжди, і при цьому повернути повагу до вчителя: у випадку зриву заняття вчитель його зупиняє, викликає адміністрацію, до кінця заняття йде у присутності дітей складання протоколу. А потім батьки бешкетника компенсують фінансові витрати на повторення заняття".
- "Боже, це ж геніально! Проблему вирішено! Нарешті! Шкода, що я не працюю більше в школі - не скористаюся".
- "Чому ми маємо прикидатись, що вони кажуть нам щось дуже мудре?"
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