Лисовой объяснил, что делать, когда ученики срывают урок. Однако учителя не в восторге от совета

Что сказал Оксен Лисовой

"Если ситуация выходит из-под контроля педагога и он понимает, что дальше не может влиять на класс, то, безусловно, нужно остановить урок и обратиться в администрацию школы, привлечь медиацию завуча, своих коллег, заместителя или директора", - объяснил глава МОН.

Он добавил, что сегодня все психологически истощены: и педагоги, и ученики. Однако учителю следует сохранять контроль над собственными эмоциями.

Как отреагировали на совет украинцы