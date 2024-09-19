Гуляш у казанку: рецепт ситної м'ясної страви

Гуляш, страву угорського походження, зазвичай готують з яловичини чи телятини, проте деколи використовують і свинину. Гуляш готують в казанку або в каструлі з товстими стінками, а подають з відвареним рисом або картопляним пюре.

Про те, як готувати ситний гуляш, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для гуляшу

Для того, щоб приготувати гуляш, потрібні такі продукти:

яловичина - 1,5 кг;

вода - 1,5 л;

морква - 1 шт.;

цибуля - 3 шт.;

помідори - 500 г;

борошно - 3 ст. л.;

паприка звичайна - 1 ст. л.;

перець духмяний - 3 шт.;

перець чорний горошком - 5 шт.;

лавровий листок - 3 шт.;

сіль - 10 г;

перець чорний мелений - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати гуляш в казанку

Наріжте м'ясо на невеликі шматочки, впоперек волокон - тоді м'ясо буде ніжнішим після приготування. Важливо робити шматочки однаковими, щоб вони рівномірно приготувались.

Для гуляшу можна брати не лише яловичину, а й телятину, наприклад, грудинку, шию чи окіст.

Щоб м'ясо було соковитим, нарізати його потрібно впоперек волокон (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Розігрійте казанок з олією. Перевірити, наскільки розігрітий посуд, можна, поклавши один шматочок м'яса. Якщо м'ясо одразу почало шкварчати - казанок достатньо розігрітий. Викладіть все м'ясо та, перемішуючи, смажте до золотистої скоринки.

Тим часом очистьте та наріжте на кубики цибулю, вона надасть гуляшу солодкуватості та насиченого аромату. Крім цього, сік цибулі пом'якшує м'ясні волокна.

Моркву потрібно помити та натерти на великій тертці. Коли з м'яса випарується волога, вкиньте в казан цибулю. Перемішуючи майбутній гуляш, смажте цибулю до розм'якшення.

Після цього додайте моркву, а коли вона стане м'якою від смаження, всипте паприку. Важливо постійно помішувати м'ясо, щоб нічого не пригоріло.

Помідори помийте та бланшуйте - ошпаривши їх кип'ятком, зніміть шкірку. Після цього помідори потрібно перемолоти блендером або натерти до консистенції пасти - або одразу використовувати томатну пасту.

Влийте пюре з помідорів до казанка, перемішайте, а потім залите все питною водою. М'ясо повинно бути покрито рідиною.

Коли рідина закипить, додайте чорний мелений перець, духмяний перець, чорний перець горошком, лаврові листочки та сіль. Накрийте казан або каструлю кришкою та тушкуйте гуляш на невеликому вогні протягом приблизно 1,5 години.

Щоб отримати густу консистенцію підливки, борошно потрібно просіяти в окрему миску та залити невеликою кількістю води. Суміш необхідно ретельно перемішати, щоб уникнути грудочок, а потім влити в гуляш, коли овочі повністю розваряться.

Після цього гуляш потрібно готувати ще протягом приблизно 5-8 хвилин, постійно помішуючи. Після приготування радять зачекати близько 20 хвилин, щоб м'ясо "відпочило" - і тоді гуляш можна подавати з гарніром.