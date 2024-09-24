ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лисички в сметане: рецепт, который удивит даже самых требовательных гурманов

Вторник 24 сентября 2024 17:45
UA EN RU
Лисички в сметане: рецепт, который удивит даже самых требовательных гурманов Лисички в сметане - вкусное "осеннее" блюдо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Лисички в сметане - очень популярное "осеннее" блюдо, которое часто готовят в период сбора грибов. Сметана придает питательным грибам нежный вкус, который дополняется луком и зеленью.

О том, как готовить лисички в сметане, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Готуй Смакуй" Виталия Бугеры.

Что нужно для лисичек в сметане

Для того чтобы приготовить лисички в сметане, подготовьте эти продукты:

  • лисички - 600 г;
  • сметана - 250 г;
  • лук - 5 шт.;
  • сливочное масло - 70 г;
  • растительное масло - 2-3 ст. л.;
  • петрушка - пучок;
  • чеснок - 7 зубчиков;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить лисички в сметане

Лучше готовить жареные лисички в котелке, или использовать посуду с толстыми стенками, чтобы грибы лучше прожарились и приобрели яркий вкус.

Предварительная обработка лисичек перед обжаркой отличается - кто-то просто промывает грибы и жарит, кто-то замачивает в подсоленной воде. Но чтобы лисички быстрее приготовились и были более мягкими, их советуют предварительно отварить.

Для этого в кипящую и слегка подсоленную воду нужно всыпать промытые грибы. Через 10 минут после кипения лисичек нужно убрать жидкость, опрокинув грибы на дуршлаг.

Пока лисички варятся, очистьте и нарежьте лук на большие кубики. Разогрейте сковороду или котел, тем временем нарежьте грибы на небольшие кусочки.

Лисички в сметане: рецепт, который удивит даже самых требовательных гурманов

Нарежьте лисички на несколько частей (скриншот / Готуй Смакуй)

Когда посуда достаточно разогреется, влейте растительное масло и всыпьте грибы. Сразу убавьте огонь, чтобы грибы не подгорели в начале приготовления.

Когда влага из грибов испарится, добавьте сливочное масло. Это нужно делать примерно за 2 минуты от начала жарки лисичек.

Через несколько минут добавьте нарезанный лук и перемешайте его с грибами. Через 5-7 минут добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте лисички и убавьте огонь до минимального.

Лисички в сметане: рецепт, который удивит даже самых требовательных гурманов

Добавлять сметану к лисичкам надо не сразу (скриншот / Готуй Смакуй)

Тем временем помойте и нарежьте листья петрушки. Чеснок нужно очистить и измельчить. Когда лисички будут готовы, добавьте к ним зелень и чеснок, перемешайте - и жареные лисички со сметаной можно подавать на стол.

Для гармоничного вкуса лисички рекомендуют сочетать с картофелем, например, с пюре.

Недавно мы рассказывали, как готовить мясной гуляш в котелке.

Также читайте, три рецепта вкусных блюд с гречкой от Клопотенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Готовка
NEWS
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше