Лисички в сметане: рецепт, который удивит даже самых требовательных гурманов
Лисички в сметане - очень популярное "осеннее" блюдо, которое часто готовят в период сбора грибов. Сметана придает питательным грибам нежный вкус, который дополняется луком и зеленью.
О том, как готовить лисички в сметане, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Готуй Смакуй" Виталия Бугеры.
Что нужно для лисичек в сметане
Для того чтобы приготовить лисички в сметане, подготовьте эти продукты:
- лисички - 600 г;
- сметана - 250 г;
- лук - 5 шт.;
- сливочное масло - 70 г;
- растительное масло - 2-3 ст. л.;
- петрушка - пучок;
- чеснок - 7 зубчиков;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить лисички в сметане
Лучше готовить жареные лисички в котелке, или использовать посуду с толстыми стенками, чтобы грибы лучше прожарились и приобрели яркий вкус.
Предварительная обработка лисичек перед обжаркой отличается - кто-то просто промывает грибы и жарит, кто-то замачивает в подсоленной воде. Но чтобы лисички быстрее приготовились и были более мягкими, их советуют предварительно отварить.
Для этого в кипящую и слегка подсоленную воду нужно всыпать промытые грибы. Через 10 минут после кипения лисичек нужно убрать жидкость, опрокинув грибы на дуршлаг.
Пока лисички варятся, очистьте и нарежьте лук на большие кубики. Разогрейте сковороду или котел, тем временем нарежьте грибы на небольшие кусочки.
Нарежьте лисички на несколько частей (скриншот / Готуй Смакуй)
Когда посуда достаточно разогреется, влейте растительное масло и всыпьте грибы. Сразу убавьте огонь, чтобы грибы не подгорели в начале приготовления.
Когда влага из грибов испарится, добавьте сливочное масло. Это нужно делать примерно за 2 минуты от начала жарки лисичек.
Через несколько минут добавьте нарезанный лук и перемешайте его с грибами. Через 5-7 минут добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте лисички и убавьте огонь до минимального.
Добавлять сметану к лисичкам надо не сразу (скриншот / Готуй Смакуй)
Тем временем помойте и нарежьте листья петрушки. Чеснок нужно очистить и измельчить. Когда лисички будут готовы, добавьте к ним зелень и чеснок, перемешайте - и жареные лисички со сметаной можно подавать на стол.
Для гармоничного вкуса лисички рекомендуют сочетать с картофелем, например, с пюре.
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