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Лишил глаза: под Сумами сын жестоко избил своего отца

STYLERЖизнь    14.09.2019 - 18:03
Лишил глаза: под Сумами сын жестоко избил своего отца
Избиение под Сумами: сын выбил глаз своему отцу (Фото: Flickr/Alan Turkus)

Под Сумами семейная ссора переросла в избиение старика

В Сумской области 45-летний житель Бурынского района во время ссоры с отцом так избил старика, что тот потерял глаз. Правоохранителям он сообщил, что был сильно пьян и вспомнил старые обиды. Об этом сообщает полиция Сумской области.

74-летнего мужчину доставили в местную больницу с множественными гематомами лица. Кроме того, у него контузия тяжелой степени и разрыв склеры глаза.

Пострадавший рассказал, что его избил собственный сын. Полицейские разыскали мужчину на следующий день в сарае, где он спал.

Правоохранители установили, что отец и сын живут в одном селе, но в разных домах. При этом между родственниками сложились неприязненные отношения. Сын часто вспоминал отцу старые обиды. Но они встречались часто, поскольку сын держал в хозяйстве скот отца.

Лишил глаза: под Сумами сын жестоко избил своего отца

Избиение под Сумами: сын выбил глаз своему отцу (фото: pixabay.com)

В день инцидента мужчина искал свою жену, и подумал, что она может находится у его отца. Он зашел к нему в дом, далее во время разговора между родственниками возник конфликт, который привел к избиению старика.

Мужчина был пьян и сначала ударил отца рукой по лицу, а потом начал бить его палкой. Случайным свидетелем инцидента оказалась его дочь, которая также зашла к отцу. Она и вызвала скорую помощь.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". За избиение своего отца мужчина может получить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Шепетовке под Хмельницким женщина из-за ревности забила до смерти свою знакомую.

Ранее сообщалось о том, что во Львове хозяйка жилища жестоко избила студенток-квартиранток.

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