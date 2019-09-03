Во Львове хозяйка жилища жестоко избила студенток-квартиранток (видео)

Женщина избила студенток-квартиранток во Львове (фото: коллаж РБК-Украина)

Хозяйку квартиры не устроило состояние квартиры после квартиранток

Во Львове владелица квартиры жестоко избила девушек-студенток. Кроме того, разъяренная женщина кричала на них, угрожала и выбрасывала вещи из окна. Видео инцидента опубликовано в Facebook.

На видео видно хозяйку, которая зашла в квартиру и устроила громкий скандал. Сперва женщина разбиралась с другом девушек на улице, а потом зашла в квартиру и начала выяснять отношения уже там. Женщина ударила и пнула ногой в живот одну из девушек.

Она обвиняла квартиранток в том, что они испортили ей мебель. Кроме того, она угрожала девушкам убийством. Когда студентки сказали ей, что напишут заявление в полицию, женщина сказала: "Мне по ** й твое заявление, тварь мерзкая".

Женщина избила студенток-квартиранток во Львове (видео: facebook.com/lwow1256)

Мама парня Людмила, который является другом девушек, рассказала, что 16-летняя и 17-летняя девушки нашли квратиру по улице Богдана Хмельницкого еще 3 июля, когда приехали поступать в училище во Львов. Сначала они договаривались об аренде в течение двух лет обучения. Но позже девушки нашли другую квартиру на Сыхове, поскольку она была ближе к их в учебному заведению.

Они предупредили хозяйку, что будут съезжать. Тогда к ним без предупреждения приехала ее мама и требовала, чтобы студентки срочно покинули квартиру, хотя жилье было оплачено до 3 сентября.

Вскоре на помощь приехала сама владелица квартиры. Сначала она нагрубила парню на улице и даже поцарапала ему руку. Затем пришла к девушкам и сразу спросила кто из них сирота. По словам Людмилы, одна из побитых девочек действительно является сиротой, так как у нее умер отец и она проживала вместе с бабушкой.

1 сентября женщина написала в полицию заявление на девушек. Она обвинила студенток в порче мебели и вещей в квартире. В свою очередь, мама парня заявила, что на самом деле девушки ничего не ломали.

Стоит отметить, что родные потерпевших студенток написали заявление в полицию на хозяйку квартиры.

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