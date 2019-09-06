Женщина из-за ревности забила до смерти свою знакомую: детали трагедии под Хмельницким

Под Хмельницким женщина до смерти избила знакомую (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ревнивице "светит" срок до 10 лет тюрьмы

Женщина из-за ревности голыми руками забила до смерти свою знакомую. Инцидент произошел в Шепетовке под Хмельницким. 44-летняя злоумышленница задержана, и за содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы, передали в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Как было установлено правоохранителями, между двумя женщинами возник спор, который перерос в настоящее избиение. Обидчица нанесла несколько ударов, а затем вытолкала 38-летнюю знакомую в коридор и стянула вниз по лестнице.

После этого злоумышленница бросила побитую женщину на произвол судьбы и пошла домой. Свои окровавленные вещи она просто выбросила в мусорку. Пострадавшая осталась лежать около подъезда многоэтажки по улице Героев Небесной Сотни.

Фото: hm.npu.gov.ua

Соседи услышали крики и выбежали посмотреть, что происходит. Они же и вызвали "скорую помощь".

Пострадавшая была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, внутримозговую гематому и отек головного мозга.

На следующий день от полученных травм женщина скончалась.

Полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом в селе Безугловка Згуровского района женщина зарезала ножом своего бывшего сожителя. Как она объяснила полиции - она действовала в рамках самообороны, так как после застолья и выпитого спиртного между ними вспыхнула ссора, и он набросился на нее с кулаками.

Напомним, в Запорожье парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.