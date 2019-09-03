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Избиение переселенца чиновником в мэрии: в скандале новые детали

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 13:51
Избиение переселенца чиновником в мэрии: в скандале новые детали
Фото: Игорь Петровскис (Facebook)

Правоохранительные органы сообщили новые детали в деле об избиении активиста и переселенца

В Бориспольском городском совете секретарь мэрии Ярослав Годунок избил общественного активиста и переселенца из Луганска Игоря Петровскиса. После того, как пострадавший обратился к президенту Зеленскому с просьбой не оставлять без внимания этот инцидент, дело получило новый поворот.

На данный момент полиция изъяла видео с камер наблюдения и приобщила их к материалам уголовного производства.

"Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет проведена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - написали на странице полиции Киевской области в Facebook.

В розпорядженні Комунікаційної Платформи Бориспіль для всіх опинилося ось таке відео. Діючі особи на ньому, це Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок та мешканець міста Петровскис Игорь. Місце дії Бориспільська міська рада. Події відбулися 29 серпня 2019 року. Коментар Петровскіса: https://www.facebook.com/100003781001955/videos/1567102253425793/ Коментар Годунка:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2318412668371172&id=100006073843287 Виступ Годунка з цього приводу на радіо: https://www.facebook.com/100006073843287/videos/2318525305026575/ Коментар Поліції: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/2453384474716710

Опубліковано Бориспіль для всіх Четвер, 29 серпня 2019 р.

Напомним, что уголовное производство проходит по статье (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в полиции готовят проект подозрения, потом его отправят в прокуратуру.

Отметим, что в комментариях к посту полиции Ярослав Годунок написал, что Петровскис - "сепаратист" и даже опубликовал его посты про Путина и Гиркина. Позже все комментарии у посту почистили.

Как мы ранее писали, секретарь мэрии избил активиста, который в последствии оказался в больнице.

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