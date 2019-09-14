Позбавив ока: під Сумами син жорстоко побив свого батька

Побиття під Сумами: син вибив око своєму батькові (Фото: Flickr/Alan Turkus)

Під Сумами сімейна сварка переросла в побиття старого

В Сумській області 45-річний житель Буринського району під час сварки з батьком так побив старого, що той втратив око. Правоохоронцям він повідомив, що був сильно п'яний і згадав старі образи. Про це повідомляє поліція Сумської області.

74-річного чоловіка доставили в місцеву лікарню з численними гематомами обличчя. Крім того, у нього контузія важкого ступеня і розрив склери ока.

Постраждалий розповів, що його побив власний син. Поліцейські розшукали чоловіка на наступний день в сараї, де він спав.

Правоохоронці встановили, що батько і син живуть в одному селі, але в різних будинках. При цьому між родичами склалися неприязні стосунки. Син часто згадував батьку старі образи. Але вони зустрічалися часто, оскільки син тримав в господарстві худобу батька.

Побиття під Сумами: син вибив око своєму батькові (фото: pixabay.com)

В день інциденту чоловік шукав свою дружину, і подумав, що вона може знаходиться в його батька. Він зайшов до нього в будинок, далі під час розмови між родичами виник конфлікт, який привів до побиття старого.

Чоловік був п'яний і спочатку вдарив батька рукою по обличчю, а потім почав бити його палицею. Випадковим свідком інциденту виявилася його дочка, яка також зайшла до батька. Вона і викликала швидку допомогу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". За побиття свого батька чоловік може отримати до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Шепетівці під Хмельницьким жінка через ревнощі забила до смерті свою знайому.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові господиня оселі жорстоко побила студенток-квартиранток.