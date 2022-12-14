Не только согреют: в Николаеве открыли Пункт Несокрушимости с изюминкой (видео)

В Николаеве начал свою работу уникальный Пункт Несокрушимости. Его особенность в том, что там можно не только согреться или зарядить гаджеты, но и отведать домашнюю выпечку.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram -канале.

Что известно об этом Пункте Несокрушимости

По словам Виталия Кима, этот пункт стал результатом работы Николаевской областной военной администрации и турецких благотворительных фондов.

"Для николаевцев открыли современный "Пункт несокрушимости", который может вместить до 150 человек и оборудован мобильной пекарней", - написал он.

Пекарня может произвести до 3 000 буханок хлеба. Их раздают всем тем, кто пришел в Пункт согреться.

Кроме того, как и все остальные Пункты Несокрушимости, в этом можно зарядить гаджеты, выпить теплого чая или получить другую необходимую помощь.

Напомним, что в Киеве также открыты сотни Пунктов Несокрушимости. Раньше мы подробно показали их работу и услуги, которые там можно получить.