Не лише, щоб привернути увагу. Ось чому коти скидають речі на підлогу

Домашні тварини є невід'ємною частиною сім'ї. Вони можуть жити як в приватному будинку, так і в квартирі. Тільки буває так, що вони влаштовують різні інциденти, наприклавд,скидають речі на підлогу.

Про те, чому коти скидають речі на підлогу пише популярне французьке видання Sante Plus.

Коти - це справжні мисливці

Мисливський інстинкт є однією з головних причин, яка спонукає котів скидати різні предмети на землю.

Якщо вам доводилося спостерігати, як кіт під час полювання зловив гризуна або птаха, ви помічали, що вона не відразу їх з'їдає. Іноді він навіть не їсть, тому що ним керує саме мисливський інстинкт.

Нудьга

Коли ваш улюбленець проводить надто багато часу на самоті або коли ви не звертаєте на нього уваги, дуже ймовірно, що він шукатиме розваги різними предметами у вашому домі .

У цих випадках завжди існує ймовірність падіння та розбиття об’єкта через цю інстинктивну котячу поведінку.

Щоб уникнути такого інциденту, рекомендується вжити заходів, щоб дорогі для вас речі не впали на землю. Бажано також купити чотирилапому іграшку, щоб тваринка розважилась і не чіпала цінні речі.

Альтернатива - знайти компаньйона для свого кота. Тоді вони зможуть гратися разом і та не скидати речі на підлогу заради забави.

Привернення вашої уваги

Кіт може скидати речі на підлогу просто через те, що ви не приділяєте достатньо уваги своєму чотирилапому.

Радимо вам підійти до кота і погратися з ним.

Чому кіт не підходить до нас на поклик?

Коти раніше були дикими тваринами. Вони звикли бути незалежними та поводитися так, як вважають за потрібне.