Чому кішка об вас треться: причини, які вас здивують

Кішки люблять потертися об ноги чи інші частини тіла своїх господарів - і це один зі способів комунікації цих загадкових створінь зі світом людей. Цікаво, що причин такої поведінки може бути одразу кілька.

Чому пухнастики так роблять - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Вона вас мітить

Якщо ви думаєте, що котики труться об вас, бо люблять - це не зовсім так. Адже одна з основних причин, через яку кішка треться об господаря,- це помічення території.

На голові та тілі кішки розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони - речовини, що несуть інформацію про індивідуальний запах тварини.

Коли кішка треться об ноги господаря, вона залишає на них свій унікальний аромат, який служить для позначення приналежності та відлякування інших кішок. Таким чином, кішка показує, що господар - це її власність та частина її території.

Виражає прихильність

У такий спосіб тварини також виражають свою симпатію та довіру. Кішки - це соціальні тварини, які спілкуються між собою різними способами, у тому числі тертям.

Коли кішка треться об іншу кішку чи людину, вона демонструє свою дружелюбність та прихильність.

Також кішка може тертися про господаря, щоб отримати його увагу та ласку.

Вона заспокоюється

Кішки - це чутливі тварини, які можуть відчувати стрес або страх через різні фактори: шум, нову обстановку, інших тварин або людей.

Коли кішка треться про господаря, вона отримує від нього підтримку та впевненість у безпеці.

Головне - не відганяйте свого улюбленця, коли він об вас треться. Адже для нього - це важливий спосіб комунікації з вами.