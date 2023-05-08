Не только чтобы привлечь внимание. Вот почему коты сбрасывают вещи на пол

Домашние животные являются неотъемлемой частью семьи. Они могут жить как в частном доме, так и в квартире. Только бывает так, что они устраивают разные инциденты, например, сбрасывают вещи на пол.

О том, почему коты сбрасывают вещи на пол, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Коты - это настоящие охотники

Охотничий инстинкт является одной из главных причин, которая побуждает кошек сбрасывать разные предметы на землю.

Если вам приходилось наблюдать, как кот поймал грызуна или птицу, вы замечали, что он не сразу их съедает. Иногда он вообще не ест жертву, потому что им руководит именно охотничий инстинкт.

Скука

Когда ваш любимец проводит слишком много времени в одиночестве или когда вы не обращаете на него внимания, очень вероятно, что он будет искать развлечения с помощью разных предметов в вашем доме .

В этих случаях всегда существует вероятность падения и разбиения объекта из-за этого инстинктивного кошачьего поведения.

Чтобы избежать такого инцидента, рекомендуется принять меры, чтобы дорогие вам вещи не упали на пол. Желательно также купить четырехлапому игрушку, чтобы животное развлеклось и не трогало вещи.

Альтернатива - найти компаньона для своего кота. Тогда они смогут играть вместе и не сбрасывать вещи ради забавы.

Привлечение вашего внимания

Кот может сбрасывать вещи на пол просто из-за того, что вы не уделяете достаточно внимания своему четырехлапому.

Советуем вам подойти к коту и поиграться с ним.

Почему кот не подходит к нам по зову?

Коты раньше были дикими животными. Они привыкли быть независимыми и вести себя так, как считают нужным.