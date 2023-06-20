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Не лише, щоб нагріти їжу. Для чого ще можна використати мікрохвильовку

Як ще можна використати мікрохвильовку (фото: unsplash)
Автор: Наталя Коваль

Мікрохвильова піч - це незамінна на кухні річ. До цього вона може вам ще більш спростити життя.

Про те, як ще можна використати мікрохвильову піч, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

молоко у скляну ємність, потім поставити в мікрохвильовку на хвилину. Після того, як дістали молоко

Помістіть зубчик часнику в мікрохвильову піч на 15-20 секунд.

насипте бобові миску, залийте водою та до

насипте горіхи в тарілку, поставте в мікрохвильову піч на дві-три хвилини.

Насправді такі дошки

осто нагрівши цитрусові в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд.

Раніше ми писали про те, які речі небезпечно ставити у мікрохвильовку.

Також читайте, як очистити мікрохвильовку в домашніх умовах.

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