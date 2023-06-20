Не лише, щоб нагріти їжу. Для чого ще можна використати мікрохвильовку

Мікрохвильова піч - це незамінна на кухні річ. До цього вона може вам ще більш спростити життя.
Про те, як ще можна використати мікрохвильову піч, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
молоко у скляну ємність, потім поставити в мікрохвильовку на хвилину. Після того, як дістали молоко
Помістіть зубчик часнику в мікрохвильову піч на 15-20 секунд.
насипте бобові миску, залийте водою та до
насипте горіхи в тарілку, поставте в мікрохвильову піч на дві-три хвилини.
Насправді такі дошки
осто нагрівши цитрусові в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд.
Раніше ми писали про те, які речі небезпечно ставити у мікрохвильовку.
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