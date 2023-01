Ніколи не ставте у мікрохвильовку ці речі: це може бути небезпечно

Що не можна поміщати в мікрохвильову піч?

Алюмінієва фольга

Найчастіше використовуваний предмет домашнього вжитку, який ніколи не слід класти в мікрохвильову піч – алюмінієва фольга. По суті, це дуже тонкий метал, який при дії мікрохвильового випромінювання відображатиме енергію, а не поглинатиме її. Це, у свою чергу, може створити іскри, які можуть зіпсувати прилад або, що ще гірше, спричинити пожежу.

Все, що пов'язано з металом чи нержавіючою сталлю

Тарілки з блискучими металевими обідками та дорожні кружки з нержавіючої сталі також можуть стати причиною пожежі, якщо їх поставити в мікрохвильову піч. Крім того, ці предмети запобігають нагріванню вашої їжі та напоїв, тому що, як і у випадку з алюмінієвою фольгою, метал відбиватиме тепло від мікрохвильової печі, а не дозволить вашій їжі поглинати його.

Одноразовий пластик

Пластикові пакети та контейнери, такі як баночки з-під йогурту, ніколи не слід розігрівати у мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть містити бісфенол А, більш відомий як BPA. Ці матеріали можуть легко розплавитися всередині приладу, вивільняючи BPA в їжу, що, згідно з дослідженнями, пов'язано з низкою проблем зі здоров'ям.

Вода

Налити кухоль води для чаю і поставити в мікрохвильову піч здається невинним і практичним заняттям, але насправді це може бути досить небезпечно. Вода в мікрохвильовій печі може перегрітися навіть якщо вона не кипить, а ви отримаєте сильні опіки.

Перець чилі

Червоний перець не вибухне в мікрохвильовій печі. Однак він містить сполуку, відому як капсаїцин, яка випаровується при високих температурах. Пари можуть бути дуже небезпечними при попаданні в очі або при вдиханні.

Яйця

Розігрівати в мікрохвильовій печі ціле яйце в шкаралупі може бути небезпечно. Швидкий процес нагрівання може створити багато пари всередині яйця, через що воно може вибухнути і перетворитися на яєчну масу. Тому, незважаючи на те, що пишуть в інтернеті, не намагайтеся зварити яйця круто в мікрохвильовій печі. Приготуйте їх у духовці чи плиті.

Брокколі

Це може стати несподіванкою, але, згідно з Journal of Science of Food and Agriculture, приготування броколі в мікрохвильовій печі може зруйнувати її поживні речовини. Спробуйте акуратно приготувати капусту на пару або бланшувати, щоб зберегти поживну цінність та колір.