Як очистити мікрохвильовку в домашніх умовах: ефективні методи

Мікрохвильова піч є майже в кожному помешканні. У ній зручно розігріти їжу без зайвих зусиль. Якщо піч оснащена додатковими технологіями, то в ній і приготувати щось можна. Проте після тривалого використання на стінках і дверцях може з'явитися небажаний бруд.

Як очистити мікрохвильовку від бруду та жиру - читайте в матеріалі Styler.

Навіщо мити мікрохвильовку

Коли ви грієте в ній їжу, з парою виділяються різні запахи, які "налипають" на стінках і залишаються всередині. Особливо якщо якийсь продукт має яскраво виражений запах, інша їжа може його всотувати.

Крім того, деякі продукти під час нагрівання починають "стріляти", залишаючи на поверхнях жирні розводи. Цей фактор негативно впливає на кожну вашу трапезу.

До того ж чим більше в мікрохвильовці вмісту, який потрібно нагріти, тим більше потужності їй потрібно витратити. А це впливає на рахунки за комірне. Тому подібно до накипу в електрочайнику усе зайве з неї потрібно прибрати.

Очищення парою

Це дуже безпечний та екологічний спосіб. Усе, що вам потрібно, це поставити в піч миску з водою. Просто увімкніть техніку на максимальну потужність і нехай вода випаровується. По часу це займе до 10 хвилин, але, можливо, вам знадобиться декілька підходів.

Після цього дістаньте миску, вимкніть прилад із розетки та ганчіркою обережно протріть усі внутрішні поверхні.

Витирайте мікрохвильовку лише після вимкнення її з розетки (фото: Freepik)

Очищення оцтом

Алгоритм дій аналогічний до попереднього, проте у воду додайте оцет. Така суміш ефективніше впорається із забрудненнями. Коли мікрохвильова піч припинить роботу, дайте їй постояти пів годинки та лиш потім починайте витирати.

Єдиний недолік цього способу в тому, що після оцту залишається неприємний запах, тому проводьте процедуру лише з увімкненою витяжкою або відчиненими вікнами.

Спробуйте лимонну кислоту

Змішайте лимонну кислоту з водою в пропорції 1:2. Поставте суміш і мікрохвильовку на 10-15 хвилин, а потім залиште постояти ще на 25 хвилин. Хоч лимонна кислота також залишає неприємний запах, ефективно впорається з будь-якими забрудненнями.

Аналогічно ви можете використати соду, яка зробить своє діло без зайвих запахів.

Якщо ж не хочете вдаватися до народних методів, придбайте спеціальну побутову хімію. Слідуючи вказівкам в інструкції, вимийте прилад. Рекомендуємо обов'язково використовувати гумові рукавички та відчиняти вікна.