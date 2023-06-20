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Не только, чтобы нагреть еду. Для чего еще можно использовать микроволновку

Как еще можно использовать микроволновку (фото: unsplash)
Автор: Наталия Коваль

Микроволновая печь - это незаменимая на кухне вещь. До этого она может вам еще более упростить жизнь.

О том, как еще можно использовать микроволновку, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

молоко в стеклянную емкость, затем поставить в микроволновку в минуту. После того как достали молоко

Поместите зубчик чеснока в микроволновку на 15-20 секунд.

насыпьте бобовую миску, залейте водой и

насыпьте орехи в тарелку, поставьте в микроволновку на две-три минуты.

На самом деле, такие доски

нагрев цитрусовые в микроволновке в течение 30 секунд.

Раньше мы писали о том, какие вещи опасно ставить в микроволновку.

Читайте также, как очистить микроволновку в домашних условиях.

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