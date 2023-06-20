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Не лише, щоб нагріти їжу. Для чого ще можна використати мікрохвильовку

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Вівторок 20 червня 2023 14:01
Не лише, щоб нагріти їжу. Для чого ще можна використати мікрохвильовку Як ще можна використати мікрохвильовку (фото: unsplash)
Автор: Наталя Коваль

Мікрохвильова піч - це незамінна на кухні річ. До цього вона може вам ще більш спростити життя.

Про те, як ще можна використати мікрохвильову піч, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Спінити молоко

Якщо ви хочете отримати гарну піну для кави, вам не потрібна дорога кавова машина. Потрібно лише налити молоко у скляну ємність, потім поставити в мікрохвильовку на хвилину. Після того, як дістали молоко закрийте ємність кришкою, а потім збовтайте молоко протягом двадцяти секунд, і ваша пінка буде готова.

Почистити часник

Помістіть зубчик часнику в мікрохвильову піч на 15-20 секунд. Після цього ви помітите, що лушпиння часнику висохне та легше відшаровуватиметься.

Приготувати бобові

Такі бобові, як сочевиця та квасоля, потрібно замочувати протягом довгого час. Якщо ви не хочете чекати так довго, ваша мікрохвильова піч може прийти вам на допомогу.

Для цього насипте бобові миску, залийте водою та додайте в миску трохи харчової соди, а потім поставте в мікрохвильовку на 10 хвилин. Потім залиште бобові на кілька хвилин.

Підсмажити горіхи

Підсмажити горіхи можна не лише в духовці, а й в мікрохвильовці також. Для цього насипте горіхи в тарілку, поставте в мікрохвильову піч на дві-три хвилини.

Продезінфікувати дошку для нарізки

Насправді такі дошки є справжніми розсадниками бактерій. Спочатку треба почистити дошку за допомогою шматочка лимона. Потім помістіть річ в мікрохвильову піч на 1 хвилину, на максимальній потужності.

Продезінфікувати губку для посуду

Ви можете продезінфікувати губку для посуду в мікрохвильовій печі та одночасно позбутись неприємного запаху. Для цього замочіть її в розчині води та 2 ст. л. оцту або лимонного соку. Після цього покладіть губку в мікрохвильовку на 1 хвилину.

Вичавити сік

Можливо у вас не виходить до кінця вичавити сік, наприклад з апельсина чи лимона. Однак це можна вирішити, просто нагрівши цитрусові в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд.

Раніше ми писали про те, які речі небезпечно ставити у мікрохвильовку.

Також читайте, як очистити мікрохвильовку в домашніх умовах.

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