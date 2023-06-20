Не только, чтобы нагреть еду. Для чего еще можно использовать микроволновку
Микроволновая печь - это незаменимая на кухне вещь. До этого она может вам еще более упростить жизнь.
О том, как еще можно использовать микроволновку, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Вспенить молоко
Если вы хотите получить хорошую пену для кофе, вам не нужна дорогая кофемашина. Нужно только налить молоко в стеклянную емкость, затем поставить в микроволновку в минуту. После того как достали молоко, закройте емкость крышкой, а затем взболтайте молоко в течение двадцати секунд, и ваша пенка будет готова.
Почистить чеснок
Поместите зубчик чеснока в микроволновку на 15-20 секунд. После этого вы заметите, что шелуха чеснока высохнет и будет легче отслаиваться.
Приготовить бобовые
Такие бобовые, как чечевица и фасоль, нужно замачивать долгое время. Если вы не хотите ждать так долго, ваша микроволновка может прийти вам на помощь.
Для этого насыпьте бобовую миску, залейте водой и дайте в миску немного пищевой соды, а затем поставьте в микроволновку на 10 минут. Затем оставьте бобовые на несколько минут.
Поджарить орехи
Поджарить орехи можно не только в духовке, но и в микроволновке. Для этого насыпьте орехи в тарелку, поставьте в микроволновку на две-три минуты.
Продезинфицировать доску для нарезки
На самом деле, такие доски являются настоящими рассадниками бактерий. Сначала нужно почистить доску с помощью кусочка лимона. Затем поместите вещь в микроволновку на 1 минуту, на максимальной мощности.
Продезинфицировать губку для посуды
Вы можете продезинфицировать губку для посуды в микроволновке и одновременно избавиться от неприятного запаха. Для этого замочите ее в растворе воды и 2 ст. л. уксуса или лимонного сока. После этого положите губку в микроволновку на 1 минуту.
Выжать сок
Возможно, у вас не получается до конца выжать сок, например из апельсина или лимона. Однако это можно решить, просто нагрев цитрусовые в микроволновке в течение 30 секунд.
Раньше мы писали о том, какие вещи опасно ставить в микроволновку.
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