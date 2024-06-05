Не лише пюре та смажена: 6 цікавих страв з картоплею

Запечена картопля в сирно-часниковому соусі

Як запікати картоплю в соусі (ілюстрація: Freepik)

Для того, щоб приготувати таку ситну "запіканку", картоплю нарізають кружальцями - так вона рівномірно пропікається. Для цієї страви потрібні наступні продукти:

вершки - 500 мл;

молоко - 500 мл;

картопля (велика) - 8 шт.;

сир - 100 г;

часник - 3 зубчики.

Як готувати картоплю в часниковому соусі під сиром

Очистьте і наріжте часник на великі частини. Картоплю помийте, почистьте і наріжте тонкими кружальцями 3-4 мм завтовшки. Сир натріть на терці будь-якого розміру.

Для соусу налийте в каструлю молоко та вершки, додайте часник і доведіть суміш до кипіння. Додайте картоплю до вершків і тушкуйте 3 хвилини до повної готовності.

Обережно перемішайте, щоб картопля не прилипла до дна каструлі - після цього вийміть її шумівкою і перекладіть у широку неглибоку форму для запікання так, щоб висота картопляного шару була 5 см.

Залийте вершки, попередньо діставши часник, так, щоб вони злегка вкривали картоплю. Зверху посипте сиром і запікайте страву в духовці 30 хвилин при 190 градусах - до рум'яної скоринки.

Запечений картопляний пиріг з беконом

Як готувати картоплю з беконом в духовці (ілюстрація: Freepik)

Для приготування цієї страви потрібні наступні інгредієнти:

молоко - 500 мл;

вершки - 300 мл;

часник - 2 зубчики;

олія - 1 ст. л.;

бекон - 200 г;

картопля (велика) - 6 шт.;

чеддер - 50 г;

пармезан - 50 г;

грюєр - 50 г;

вершкове масло - для змащення форми для випікання.

Як готувати картоплю з беконом в духовці

Помийте та очистьте картоплю, наріжте її тонкими кружальцями. Натріть чеддер та пармезан, грюєр наріжте кубиками. За бажанням, можна обрати інший сир, до свого смаку. Очистьте і розчавіть часник.

У велику каструлю налийте молоко і вершки, додати часник, покладіть картоплю і довести до кипіння. Зніміть з вогню, щоб часник надав смаку, а картопля трохи охолола, поки ви готуєте бекон.

Розігрійте на пательні олію, наріжте бекон і смажте приблизно 10 хвилин на середньому вогні - до легкої хрусткої скоринки. Залиште частину бекону для прикрашення пирога.

Змастіть невелику форму для випікання маслом, обережно викладіть шар картоплі, потім суміш сиру, вершки та бекон - повторюйте таку послідовність, доки не закінчаться складники. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 1 годину, накривши форму фольгою.

Після цього зніміть фольгу і випікайте ще 20-30 хвилин до золотистої скоринки, в останні 5 хвилин приготування присипавши страву беконом.

Картопляний пиріг з цибулею та грибами

Як готувати картопляний пиріг з грибами (ілюстрація: Freepik)

Для приготування цієї страви потрібні наступні інгредієнти:

олія - 1 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

печериці - 60 г;

чебрець - 1 ч. л.;

велика картопля - 1 шт. (200 г);

яйця - 6 шт.;

горошок консервований - 1/2 склянки;

листя салату - до смаку;

часник - 2 зубчики.

Як готувати картопляний пиріг з цибулею і грибами

Очистьте та тонко наріжте цибулю. Промийте та наріжте кружечками шампіньйони. Часник почистьте і розчавіть. Помийте картоплю та зніміть з нею шкірку.

Нагріте на невеликій пательні олію, додайте цибулю та гриби. Готуйте, помішуючи, 4 хвилини - до розм'якшення. Після цього додайте часник і чебрець, готуйте 1 хвилину - потім перекладіть суміш в миску.

На пательню викладіть половину картоплі. Злегка збийте яйця в окремій мисці, а потім додайте до цибулевої суміші, разом з горошком. Посоліть, поперчіть до смаку та перемішайте

Викладіть начинку на пательню та викладіть зверху ще один шар картоплі.

Готуйте приблизно 15 хвилин, після цього переверніть пиріг за допомогою тарілки та готуйте ще 15 хвилин до розм'якшення картоплі і золотистого кольору.

Подавати з листям салату.

Картопляні булочки з лососем та сметаною

Як готувати картопляні булочки з лососем (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати такі булочки з картоплі, знадобляться такі інгредієнти:

картопля (велика) - 1 шт. або 225 г;

вершкове масло - 2 ст. л.;

борошно - 60 г;

розпушувач - 0,5 ч. л.;

олія - для смаження;

копчений лосось або форель - 100 г;

сметана - 60 г;

зелена цибуля - 1-2 стеблини.

Як готувати булочки з картоплі з лососем

Помийте та подрібніть цибулю, картоплю помийте, почистьте та розріжте на четвертинки. Відваріть картоплю та перемніть з вершковим маслом до стану пюре.

Після цього додайте борошно, розпушувач, за бажанням посоліть та поперчіть. Вимішайте тісто, викладіть картопляну масу на присипану борошном робочу поверхню і розкачайте на паляничку 1 см завтовшки.

Розріжте паляничку на 4 частини та підсмажте кожну по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки на середньому вогні. Змастіть готові булочки сметаною, присипте цибулею і викладіть лосось.

Картопляні крокети з зеленню в паніровці

Як готувати картопляні крокети з зеленню (ілюстрація: Freepik)

Для приготування крокетів з картоплі, потрібні такі продукти:

картопля (велика) - 2 шт.;

свіжа зелень - 1/4 склянки

борошно - 3-4 ст. л.;

яйце - 1 шт.;

панірувальні сухарі - 3-4 ст. л.;

олія - для смаження;

лимон - 1/2 лимону, для подачі.

Як готувати крокети з картоплі в паніровці

Картоплю почистьте, наріжте та відваріть до розм'якшення, Після цього злийте зайву рідину, розімніть та приправте, додайте вимиту і подрібнену зелень.

В окремі маленькі миски насипте трохи борошна, панірувальні сухарі та розбийте яйце. Зачекайте, доки картопля охолоне, а потім сформуйте кульки - для одного крокету потрібно 1 ст. л. маси.

Обваляйте крокет у борошні, струшуючи надлишки. Вмочіть в яйце і обваляйте в панірувальних сухарях для рівномірного покриття. Вистеліть деко пергаментом, викладіть крокети і поставте в холодильник на 20 хвилин.

Налийте в пательню олії так, щоб її шар становив 3 см. Добре розігрійте, викладіть крокети і смажте 2-3 хвилини або до золотистої скоринки.

За допомогою шумівки перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. Подавайте страву з лимонними скибками.

Хрусткі картопляні снеки з пармезаном та чебрецем

Як готувати картопляні снеки (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати картопляні снеки з зеленню та пармезаном, знадобляться наступні інгредієнти:

картопля (велика) - 4 шт. (800 г);

олія - 2 ст. л.

свіжий чебрець (або інша зелень) -1 ч. л;

пармезан - 140 г;

часник - 2 зубчики.

Як готувати картопляні снеки з сиром та зеленню

Розігрійте духовку до 200 градусів, застеліть велике деко папером для випічки.

Помийте, очистьте і наріжте кожну картоплину скибочками завтовшки 2 мм. Перекладіть картоплю в миску, додайте олію, часник і чебрець. Посоліть, поперчіть і перемішайте.

Відкладіть 1 ст. л. пармезану. Викладіть 8 скибочок картоплі на підготовлене деко. Посипте кожну з них невеликою кількістю пармезану, що залишився. Зверху викладіть ще одну скибочку картоплі.

Повторюйте ці кроки, доки висота стопки не досягне приблизно 4 см (приблизно 10 картопляних скибочок). Посипте стопки пармезаном, що залишився.

Випікайте 30 хвилин або поки картопля не стане золотистою і хрусткою, а також м'якою. Перед подачею присипте свіжею зеленню.