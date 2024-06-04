З капустою, м'ясом, горохом та грибами: 5 простих рецептів зраз для обіду чи вечері

Зрази - одна з найвідоміших страв з картоплі у формі ромба чи овалу, схожа на панкейк - щоправда, з картопляного тіста. А от начинка може бути різноманітною - починаючи від консервованого горошку до м'яса.

Про те, як готувати зрази з м'ясом, грибами та капустою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Зрази з яловичим фаршем

Щоб приготувати зрази з яловичим фаршем, потрібні такі продукти:

яловичий фарш - 200 г;

борошно - 3 ст. л.;

картопля - 3 шт.;

цибуля (маленька) - 1 шт.;

яйце - 1 шт.;

вершкове масло - 20 г;

олія - для смаження;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати зрази з м'ясом

Очистьте та подрібніть цибулю, картоплю помийте, почистьте та наріжте на кубики середнього розміру. Відваріть картоплю в злегка підсоленій воді до готовності.

Обсмажте цибулю до розм'якшення, додайте фарш і готуйте, постійно перемішуючи.

Для картопляного тіста пересипте картоплю до глибокої миски, додайте вершкове масло, і потовчіть картоплю до пюре. Після цього додайте борошно, яйце і замісіть тісто.

Сформуйте з тіста кульки, розкачайте їх та викладіть в центр начинку. З'єднайте краї "палянички", та обсмажте зрази в олії по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.

Зрази з курячою печінкою

Якщо ви хочете приготувати зрази з курячою печінкою, потрібні такі інгредієнти:

куряча печінка - 250 г;

картопля - 500 г;

цибуля - 2 шт.

борошно - 150 г;

спеції - до смаку.

Як готувати зрази з печінкою

Промийте та очистьте картоплю, відваріть її та перемніть у пюре. Перекладіть пюре до глибокої миски додайте борошно та замісіть тісто.

Ретельно промийте курячу печінку, видалити прожилки та жир. Наріжте на невеликі шматочки.

Очистьте та подрібніть цибулю, підсмажте до прозорості на розігрітій пательні. Після цього додайте печінку і готуйте все приблизно 15 хвилин, за бажанням додавши спеції.

Сформуйте з картопляного тіста то начинки зрази та обсмажте їх на пательні до золотистого кольору.

Зрази з квашеною капустою

Щоб приготувати зрази з квашеною капустою, знадобляться такі продукти:

квашена капуста - 1 кг;

картопля - 2 кг;

борошно - 4 ст. л.;

яйця - 2 шт.;

олія - 50 мл;

сіль - 1 ч. л.;

перець - до смаку.

Як готувати зрази з капустою

Злегка присмажте або протушкуйте квашену капусту, перекладіть її на тарілку. Помийте картоплю та відваріть її в мундирі до готовності.

Зачекайте, доки вона охолоне, очистьте та потовчіть. Додайте борошно, яйця, перець та сіль, перемішайте до однорідної консистенції та замісіть тісто.

Зробіть з картопляного тіста однакові за розміром кульки, розкачайте з них "палянички", та викладіть в центр кожної капустяну начинку. Защіпніть краї тіста, сформуйте зрази та обсмажте страву в олії до рум'яної скоринки з обох боків.

Зрази з печерицями

Для такого варіанту страви потрібні наступні складники:

картопля - 1 кг;

печериці - 400 г;

борошно 1 ст. л.;

цибуля - 2 шт.;

яйця - 1 шт.;

перець - до смаку;

сіль - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати зрази з грибами

Очистьте цибулю, подрібніть та підсмажте з олією на розігрітій пательні до золотистої скоринки.

Промийте печериці, наріжте на дрібні шматочки та додайте до цибулі. Додайте сіль та перець до смаку, перемішайте і смажте все до готовності.

Приготуйте картопляне тісто - для цього помийте та очистьте картоплю, наріжте на невеликі шматочки та відваріть у підсоленій воді.

Після цього злите зайву воду та розімніть картоплю до стану пюре. Додайте борошно, яйце і ретельно вимішайте тісто.

Сформуйте з грибної начинки та тіста зрази, за бажанням обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть зрази на розігріту пательню та обсмажте по 5 хвилин з обох боків.

Зрази з горохом

Якщо ви маєте консервований горох, з ним можна приготувати зрази. Для них потрібні:

картопля - 500 г;

яйце - 1 шт.;

борошно - 2-3 ст. л.;

картопляний крохмаль - 2 ст. л.;

консервований горошок - 1 баночка;

цибуля - 1 шт.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати зрази з горохом

Помийте картоплю і зваріть її в мундирі. Поки вона охолоне, приготуйте начинку: для цього очистьте та подрібніть цибулю, підсмажте її з олією.

Коли цибуля стане золотистого кольору, додайте консервований горошок, посоліть і поперчіть. Смажте ще декілька хвилин, після цього перемніть все до однорідної консистенції.

Очистьте картоплю, перекладіть її до глибокої миски і потовчіть до стану пюре. Додайте борошно, яйце, крохмаль, сіль та перець до смаку, і замісіть тісто.

Розділіть тісто на однакові за розміром частини, сформуйте паляничку, покладіть в центр начинку та з'єднайте краї тіста. Обсмажте в олії сформовані зрази з двох боків до золотистого кольору.