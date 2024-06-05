Не только пюре и жареная: 6 интересных блюд с картошкой

Запеченный картофель в сырно-чесночном соусе

Как запекать картофель в соусе (иллюстрация: Freepik)

Для того чтобы приготовить такую сытную "запеканку", картофель нарезают кружочками - так он равномерно пропекается. Для этого блюда требуются следующие продукты:

сливки - 500 мл;

молоко - 500 мл;

картофель (большой) - 8 шт.;

сыр - 100 г;

чеснок - 3 зубчика.

Как готовить картофель в чесночном соусе под сыром

Очистьте и нарежьте чеснок на большие части. Картошку помойте, почистьте и нарежьте тонкими кружочками толщиной 3-4 мм. Сыр натрите на терке любого размера.

Для соуса налейте в кастрюлю молоко и сливки, добавьте чеснок и доведите смесь до кипения. Добавьте картофель к сливкам и тушите 3 минуты до полной готовности.

Осторожно перемешайте, чтобы картофель не прилипал ко дну кастрюли - после этого извлеките его шумовкой и переложите в широкую неглубокую форму для запекания так, чтобы высота картофельного слоя была 5 см.

Залейте сливки, предварительно забрав чеснок, так, чтобы они слегка покрывали картофель. Сверху посыпьте сыром и запекайте блюдо в духовке 30 минут при 190 градусах - до румяной корочки.

Запеченный картофельный пирог с беконом

Как готовить картофель с беконом в духовке (иллюстрация: Freepik)

Для приготовления этого блюда требуются следующие ингредиенты:

молоко - 500 мл;

сливки - 300 мл;

чеснок - 2 зубчика;

растительное масло - 1 ст. л.;

бекон - 200 г;

картофель (большой) - 6 шт.;

чеддер - 50 г;

пармезан - 50 г;

грюйер - 50 г;

сливочное масло - для смазки формы для выпекания.

Как готовить картофель с беконом в духовке

Помойте и очистьте картофель, нарежьте его тонкими кружочками. Натрите чеддер и пармезан, нарежьте грюйер кубиками. По желанию можно выбрать другой сыр, по своему вкусу. Очистьте и раздавите чеснок.

В большую кастрюлю налейте молоко и сливки, добавьте чеснок, положите картофель и доведите до кипения. Снимите с огня, чтобы чеснок придал вкус, а картофель немного остыл, пока вы готовите бекон.

Разогрейте на сковороде масло, нарежьте бекон и жарьте примерно 10 минут на среднем огне - до легкой хрустящей корочки. Оставьте часть бекона для украшения пирога.

Смажьте небольшую форму для выпекания маслом, осторожно выложите слой картофеля, затем смесь сыра, сливки и бекон - повторяйте такую последовательность, пока не закончатся составляющие. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 1 час, накрыв форму фольгой.

После этого снимите фольгу и выпекайте еще 20-30 минут до золотистой корочки, в последние 5 минут приготовления присыпав беконом блюдо.

Картофельный пирог с луком и грибами

Как готовить картофельный пирог с грибами (иллюстрация: Freepik)

Для приготовления этого блюда требуются следующие ингредиенты:

растительное масло - 1 ст. л.;

лук - 1 шт.;

шампиньоны - 60 г;

чабрец - 1 ч. л.;

большой картофель - 1 шт. (200 г);

яйца - 6 шт.;

горошек консервированный - 1/2 стакана;

листья салата - по вкусу;

чеснок - 2 зубчика.

Как готовить картофельный пирог с луком и грибами

Очистьте и тонко нарежьте лук. Промойте и нарежьте кружочками шампиньоны. Чеснок очистьте и раздавите. Помойте картофель и снимите с ним кожуру.

Нагрейте на небольшом сковороде масло, добавьте лук и грибы. Готовьте, помешивая, 4 минуты - до размягчения. После этого добавьте чеснок и чабрец, готовьте 1 минуту - затем переложите смесь в миску.

На сковороду выложите половину картофеля. Слегка взбейте яйца в отдельной миске, а затем добавьте к луковой смеси вместе с горошком. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте

Выложите начинку на сковороду и выложите еще один слой картофеля.

Готовьте примерно 15 минут, затем переверните пирог с помощью тарелки и готовьте еще 15 минут до размягчения картофеля и золотистого цвета.

Подавать с листьями салата.

Картофельные булочки с лососем и сметаной

Как готовить картофельные булочки с лососем (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить такие булочки из картофеля, понадобятся следующие ингредиенты:

картофель (большой) - 1 шт. или 225 г;

сливочное масло - 2 ст. л.;

мука - 60 г;

разрыхлитель - 0,5 ч. л.;

растительное масло - для жарки;

копченый лосось или форель - 100 г;

сметана - 60 г;

зеленый лук - 1-2 стебля.

Как готовить булочки из картофеля с лососем

Помойте и измельчите лук, помойте картофель, почистьте и разрежьте на четвертинки. Отварите картофель и перемните со сливочным маслом до состояния пюре.

После этого добавьте муку, разрыхлитель, по желанию посолите и поперчите. Вымешайте тесто, выложите картофельную массу на присыпанную мукой рабочую поверхность и раскатайте на лепешку 1 см толщиной.

Разрежьте лепешку на 4 части и поджарьте каждую по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки на среднем огне. Смажьте готовые булочки сметаной, присыпьте луком и выложите лосось.

Картофельные крокеты с зеленью в панировке

Как готовить картофельные крокеты с зеленью (иллюстрация: Freepik)

Для приготовления крокетов из картофеля нужны следующие продукты:

картофель (большой) - 2 шт.;

свежая зелень - 1/4 стакана

мука - 3-4 ст. л.;

яйцо - 1 шт.;

панировочные сухари - 3-4 ст. л.;

растительное масло - для жарки;

лимон - 1/2 лимона, для подачи.

Как готовить крокеты из картофеля в панировке.

Картофель почистьте, нарежьте и отварите до размягчения. После этого слейте лишнюю жидкость, разомните и приправьте, добавьте вымытую и измельченную зелень.

В отдельные маленькие миски насыпьте немного муки, панировочные сухари и разбейте яйцо. Подождите, пока картофель остынет, а затем сформируйте шарики - для одного крокета нужно 1 ст. л. массы.

Обваляйте крокет в муке, стряхивая излишки. Смочите в яйце и обваляйте в панировочных сухарях для равномерного покрытия. Выстелите противень пергаментом, выложите крокеты и поставьте в холодильник на 20 минут.

Налейте в сковороду масла так, чтобы его слой составлял 3 см. Хорошо разогрейте, выложите крокеты и жарьте 2-3 минуты или до золотистой корочки.

С помощью шумовки переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Подавайте блюдо с лимонными ломтиками.

Хрустящие картофельные снеки с пармезаном и чабрецом

Как готовить картофельные снеки (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить картофельные снеки с зеленью и пармезаном, понадобятся следующие ингредиенты:

картофель (большой) - 4 шт. (800 г);

растительное масло - 2 ст. л.

свежий чабрец (или другая зелень) -1 ч. л;

пармезан - 140 г;

чеснок - 2 зубчика.

Как готовить картофельные снеки с сыром и зеленью

Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите большой противень бумагой для выпечки.

Помойте, очистьте и нарежьте каждый картофель ломтиками толщиной 2 мм. Переложите картофель в миску, добавьте масло, чеснок и чабрец. Посолите, поперчите и перемешайте.

Отложите 1 ст. л. пармезана. Выложите 8 ломтиков картофеля на подготовленный противень. Посыпьте каждый из них небольшим количеством оставшегося пармезана. Сверху выложите еще один ломтик картофеля.

Повторяйте эти шаги, пока высота стопки не достигнет примерно 4 см (примерно 10 картофельных ломтиков). Посыпьте оставшиеся стопки пармезаном.

Выпекайте 30 минут или пока картофель не станет золотистым и хрустящим, а также мягким. Перед подачей присыпьте свежей зеленью.