Не только пюре и жареная: 6 интересных блюд с картошкой

Картофель - очень популярный и универсальный ингредиент, который используют во многих кухнях мира. Он часто присутствует в разнообразных блюдах благодаря своей доступности, питательной ценности и способности сочетаться со многими другими продуктами.
О том, какие интересные блюда можно приготовить из картофеля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как запекать картофель в соусе (иллюстрация: Freepik)
Для того чтобы приготовить такую сытную "запеканку", картофель нарезают кружочками - так он равномерно пропекается. Для этого блюда требуются следующие продукты:
Как готовить картофель в чесночном соусе под сыром
Очистьте и нарежьте чеснок на большие части. Картошку помойте, почистьте и нарежьте тонкими кружочками толщиной 3-4 мм. Сыр натрите на терке любого размера.
Для соуса налейте в кастрюлю молоко и сливки, добавьте чеснок и доведите смесь до кипения. Добавьте картофель к сливкам и тушите 3 минуты до полной готовности.
Осторожно перемешайте, чтобы картофель не прилипал ко дну кастрюли - после этого извлеките его шумовкой и переложите в широкую неглубокую форму для запекания так, чтобы высота картофельного слоя была 5 см.
Залейте сливки, предварительно забрав чеснок, так, чтобы они слегка покрывали картофель. Сверху посыпьте сыром и запекайте блюдо в духовке 30 минут при 190 градусах - до румяной корочки.
Как готовить картофель с беконом в духовке (иллюстрация: Freepik)
Для приготовления этого блюда требуются следующие ингредиенты:
Как готовить картофель с беконом в духовке
Помойте и очистьте картофель, нарежьте его тонкими кружочками. Натрите чеддер и пармезан, нарежьте грюйер кубиками. По желанию можно выбрать другой сыр, по своему вкусу. Очистьте и раздавите чеснок.
В большую кастрюлю налейте молоко и сливки, добавьте чеснок, положите картофель и доведите до кипения. Снимите с огня, чтобы чеснок придал вкус, а картофель немного остыл, пока вы готовите бекон.
Разогрейте на сковороде масло, нарежьте бекон и жарьте примерно 10 минут на среднем огне - до легкой хрустящей корочки. Оставьте часть бекона для украшения пирога.
Смажьте небольшую форму для выпекания маслом, осторожно выложите слой картофеля, затем смесь сыра, сливки и бекон - повторяйте такую последовательность, пока не закончатся составляющие. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 1 час, накрыв форму фольгой.
После этого снимите фольгу и выпекайте еще 20-30 минут до золотистой корочки, в последние 5 минут приготовления присыпав беконом блюдо.
Как готовить картофельный пирог с грибами (иллюстрация: Freepik)
Для приготовления этого блюда требуются следующие ингредиенты:
Как готовить картофельный пирог с луком и грибами
Очистьте и тонко нарежьте лук. Промойте и нарежьте кружочками шампиньоны. Чеснок очистьте и раздавите. Помойте картофель и снимите с ним кожуру.
Нагрейте на небольшом сковороде масло, добавьте лук и грибы. Готовьте, помешивая, 4 минуты - до размягчения. После этого добавьте чеснок и чабрец, готовьте 1 минуту - затем переложите смесь в миску.
На сковороду выложите половину картофеля. Слегка взбейте яйца в отдельной миске, а затем добавьте к луковой смеси вместе с горошком. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте
Выложите начинку на сковороду и выложите еще один слой картофеля.
Готовьте примерно 15 минут, затем переверните пирог с помощью тарелки и готовьте еще 15 минут до размягчения картофеля и золотистого цвета.
Подавать с листьями салата.
Как готовить картофельные булочки с лососем (иллюстрация: Freepik)
Чтобы приготовить такие булочки из картофеля, понадобятся следующие ингредиенты:
Как готовить булочки из картофеля с лососем
Помойте и измельчите лук, помойте картофель, почистьте и разрежьте на четвертинки. Отварите картофель и перемните со сливочным маслом до состояния пюре.
После этого добавьте муку, разрыхлитель, по желанию посолите и поперчите. Вымешайте тесто, выложите картофельную массу на присыпанную мукой рабочую поверхность и раскатайте на лепешку 1 см толщиной.
Разрежьте лепешку на 4 части и поджарьте каждую по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки на среднем огне. Смажьте готовые булочки сметаной, присыпьте луком и выложите лосось.
Как готовить картофельные крокеты с зеленью (иллюстрация: Freepik)
Для приготовления крокетов из картофеля нужны следующие продукты:
Как готовить крокеты из картофеля в панировке.
Картофель почистьте, нарежьте и отварите до размягчения. После этого слейте лишнюю жидкость, разомните и приправьте, добавьте вымытую и измельченную зелень.
В отдельные маленькие миски насыпьте немного муки, панировочные сухари и разбейте яйцо. Подождите, пока картофель остынет, а затем сформируйте шарики - для одного крокета нужно 1 ст. л. массы.
Обваляйте крокет в муке, стряхивая излишки. Смочите в яйце и обваляйте в панировочных сухарях для равномерного покрытия. Выстелите противень пергаментом, выложите крокеты и поставьте в холодильник на 20 минут.
Налейте в сковороду масла так, чтобы его слой составлял 3 см. Хорошо разогрейте, выложите крокеты и жарьте 2-3 минуты или до золотистой корочки.
С помощью шумовки переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Подавайте блюдо с лимонными ломтиками.
Как готовить картофельные снеки (иллюстрация: Freepik)
Чтобы приготовить картофельные снеки с зеленью и пармезаном, понадобятся следующие ингредиенты:
Как готовить картофельные снеки с сыром и зеленью
Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите большой противень бумагой для выпечки.
Помойте, очистьте и нарежьте каждый картофель ломтиками толщиной 2 мм. Переложите картофель в миску, добавьте масло, чеснок и чабрец. Посолите, поперчите и перемешайте.
Отложите 1 ст. л. пармезана. Выложите 8 ломтиков картофеля на подготовленный противень. Посыпьте каждый из них небольшим количеством оставшегося пармезана. Сверху выложите еще один ломтик картофеля.
Повторяйте эти шаги, пока высота стопки не достигнет примерно 4 см (примерно 10 картофельных ломтиков). Посыпьте оставшиеся стопки пармезаном.
Выпекайте 30 минут или пока картофель не станет золотистым и хрустящим, а также мягким. Перед подачей присыпьте свежей зеленью.
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Использованные источники для подготовки материала: GoodFood, Taste.