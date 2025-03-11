Не только генетика: почему выпадают волосы, портятся ногти и появляется ранняя седина

Выпадение волос, сухость, ломкость, ранняя седина и ухудшение состояния ногтей могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Эти признаки указывают на дефицит питательных веществ в организме.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрия Попка в Facebook.

Причины плохих ногтей волос и кожи Хотя генетика играет определенную роль, образ жизни, особенно питание, является ключевым фактором. Многие считают раннюю седину наследственной, но состояние организма родителей также имеет значение. Основные причины проблем с волосами и ногтями: Проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) Низкая кислотность желудочного сока затрудняет усвоение белков, железа, цинка, меди, витамина В12 и витамина С. Симптомами могут быть неприятный запах изо рта, боль в желудке, отрыжка, вздутие, диарея, запор. Необходимо исследовать состояние ЖКТ и выявить причину нарушений (низкая кислотность, застой желчи, недостаточность ферментов поджелудочной). Дефицит питательных веществ Недостаточное потребление клетчатки, жиров, белков, углеводов, витаминов и минералов. Необходимо сбалансировать рацион и добавить продукты, богатые необходимыми микроэлементами (морепродукты, говядина, бобовые, шпинат, орехи). Инсулинорезистентность Избыток углеводов, частые перекусы и низкая физическая активность повышают уровень инсулина и фермент 5-альфа-редуктазу, что приводит к выпадению волос. Тренер советует проверить уровень глюкозы и инсулина в крови. Внешние средства (маски, шампуни) не помогут, если не решить внутренние проблемы. По словам эксперта, надо начать с обследования организма и налаживания питания. Также избегайте стресса, который негативно влияет на состояние волос. Вас может заинтересовать Дерматолог назвала три вещи, которые ни за что не надо делать с волосами

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