Не лише "Білосніжка". 7 класних фентезі-фільмів, в яких оживає казка

"Білосніжка"

Нова екранізація культової казки отримала чимало відгуків. Комусь вона "зайшла", але без критики не обійшлося. Втім, фільм точно вартий вашої уваги, хоча б для того, аби пригадати, які пригоди чекали на Білосніжку в казці, та що показали в стрічці.

"Чародійка"

Новий мюзикл з Аріаною Гранде, який було номіновано на "Оскар" в номінації "Найкращий фільм", активно обговорювався кінокритиками. І якщо ви ще не бачили цю стрічку - саме час познайомитися з історією, в якій зло бореться з добром.

"Чаклунка" (Маліфісента)

А цей фільм наробив багато галасу, адже Анджеліна Джолі вразила неймовірним перевтіленням в злу чаклунку. Але чи дійсно її героїня погана? Ця казка зачарує не лише цікавим сюжетом, а й гарною "картинкою".

"Аліса в країні чудес"

Екранізація книги, в якій загадкового Капелюшника зіграв Джонні Депп, вийшла ще у 2010 році. Втім, навіть зараз фільм Тіма Бертона вразить всіх, хто ще його не бачив. Чи зуміє Аліса знайти те, що шукає? Готуйтеся затамувати подих.

"Дім дивних дітей міс Сапсан"

А ця стрічка з Євою Грін стала справжнім сюрпризом для фанів "Гаррі Поттера", які довго чекали на щось схоже, але при цьому не з таким же сюжетом. Авторам стрічки вдалося показати світ, де магію варто не просто приховувати, а ретельно оберігати.

"Красуня і чудовисько"

Звісно ж, екранізація культової казки також заслуговує на своє місце в цьому топі. Фільм з Еммою Вотсон у головній ролі покаже історію про красуню та чудовиська зовсім не такою, якою її всі уявляли.

"Попелюшка"

Ця стрічка вважається вдалою екранізацією всім відомої казки. Часом буває так, що фентезі-фільми критикують через надмірні "правки", які автори вносять в класичну історію. Втім, ця "Попелюшка" заслуговує на вашу увагу, адже актори вдало відтворили культових персонажів й зуміли зробити кіно дійсно цікавим.

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