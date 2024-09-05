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Не лише банош: три українські рецепти каші

Четвер 05 вересня 2024 07:45
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Не лише банош: три українські рецепти каші Качана каша - каша з пшона в тісті, страву готували на Полтавщині (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та напо)
Автор: Людмила Рябухіна

Каша - одна з найдавніших страв, яку, на відміну від сьогоднішнього приготування, готували не лише на молоці, крім цього, не завжди солодку. До того ж каша, для якої зазвичай використовували пшоно, була своєрідним обрядовим елементом на свята.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали рецепти українських каш.

Закарпатська каша токан

Не лише банош: три українські рецепти каші

Токан - каша бойківської та гуцульської кухні, нагадує банош (скриншот / Закарпатська Господиня)

Токан, кашу з кукурудзяної крупи готують на Закарпатті та Прикарпатті, щоправда, в другому регіоні до неї додають картоплю. А от каша з Закарпаття схожа на банош, але відрізняється способом приготування та консистенцією.

Щоб приготувати токан, знадобляться наступні продукти:

  • вода - 1 л;
  • борошно - 2 ст. л.;
  • кукурудзяна крупа - 200 г;
  • масло - 30 г;
  • бринза - до смаку;
  • копчене сало - шматочок до смаку;
  • сіль - до смаку.

Як готувати токан

На відміну від баноша, який здебільшого готують на вершках або молоці, токан варять на воді. В інших регіонах цю кашу іноді називають "мамалига".

Кукурудзяну крупу необхідно обирати дрібного помелу. Налийте в каструлю воду та одразу підсоліть, поставте на вогонь.

Сало наріжте на тонкі скибочки та присмажте до скоринки. В киплячу воду поступово всипте частину крупи, створюючи ложкою вихор в рідині.

Помішуючи, доведіть кашу до кипіння та додайте борошно. Тоді всипте решту крупи, перемішайте, і додайте масло.

Постійно помішуйте кашу, щоб вона не пригоріла. За 10-15 хвилин, коли токан буде повністю готовим, викладіть в тарілку бринзу, а зверху налийте кашу.

Перед подачею неодмінно покладіть в токан шкварки.

    Пшоняна каша "Зозуля"

    Не лише банош: три українські рецепти каші

    Ця каша з Вінниччини нагадує забарвлення пташки (фото: Якушинецька громада)

    Ця унікальна каша, рецепт якої виявили в селі Дашківці на Вінниччині, занесена до Національного переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини. "Зозулю" готують лише в Дашківцях Якушинецької громади на Вінниччині.

    Для того, щоб приготувати кашу з пшона з маком, треба ці продукти:

    • молоко - 1 л;
    • пшоно - 350 г;
    • яйця - 2 шт.;
    • масло - 200 г;
    • мак - 100 г;
    • цукор - 150 г;
    • сіль - дрібка.

    Як готувати кашу "Зозуля"

    Спочатку необхідно замочити пшоно та мак в окремих мисках. Краще робити це на ніч, на 8-10 годин.

    Потім потрібно злити з пшона воду, перекласти його в каструлю та залити холодним молоком. Після цього його потрібно відварити на в середньому вогні до напівготовності, пшоно має збільшитись вдвічі.

    Збийте з цукром яйця, обережно влийте їх в кашу. З маку злийте рідину і також додайте його в "Зозулю" разом з половиною масла.

    Перемішайте кашу і готуйте її протягом 25-30 хвилин. Додайте решту масла та сіль, накрийте каструлю кришкою і готуйте кашу ще протягом 30 хвилин. Після цього "Зозуля" готова.

    Качана каша

    Не лише банош: три українські рецепти каші

    Качана каша (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та напої)

    Як зазначає етнологиня Олена Щербань, качану кашу готували на Полтавщині та Житомирщині з кульок тіста, в кожну закатавши пшонинку. Щоб каша була ситною, в неї додавали м'ясо.

    Для приготування качаної каші треба такі продукти:

    • півень домашній (або стегенця чи філе) - 800 г;
    • морква - 1 шт.;
    • цибуля - 100 г;
    • борошно - 250-300 г;
    • яйця - 6 шт.;
    • пшоно - 100 г;
    • перець-горошок - 2-3 шт.

    Як готувати качану кашу

    Спочатку треба приготувати саму кашу. Для цього потрібно розбити яйця в миску та розмішати до однорідної консистенції.

    В окрему велику миску потрібно всипати пшоно, та трохи полити його яйцем (радять набирати яйце виделкою). Чим більше миска - тим краще, адже для викачування каші треба багато місця.

    Після цього потрібно покачати долонею пшоно, щоб воно було рівномірно змащене яйцем. Потім присипте пшоно 1 ст. л. борошна і продовжте качати долонею пшоно, щоб утворювалися кульки.

    Ці кроки треба повторювати до закінчення яєць. Точної кількості борошна немає, адже кожен вид має свої властивості.

    Скачану кашу необхідно підсушити в духовці - після цього її можна зберігати до місяця. Для самої страви знадобиться 350-400 г скачаних кульок.

    Готується каша на м'ясному бульйоні, для якого м'ясо з очищеною цибулею необхідно довести до кипіння, додавши сіль, перець та лавровий лист. Під час варіння бульйону потрібно знімати пінку.

    Коли м'ясо буде повністю готове, необхідно витягнути цибулю та м'ясо, і всипати в каструлю кашу. Варять кашу в пропорції 1:3, на невеликому вогні.

    Вариться каша досить довго. Наприкінці приготування необхідно додати шматочок масла та нарізане шматочками м'ясо.

    До речі, раніше ми писали про те, як готувати ґомбовці з вишнею, полуницею та сливами.

    Крім цього, розповідали 5 автентичних рецептів борщу.

    При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: етнографічно-кулінарний YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та напої", сайт "Наші страви", офіційний сайт Якушинецької громади, кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

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