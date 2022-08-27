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Только два знака Зодиака накроет сумасшедшим успехом до конца лета 2022

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2022 расскажет о знаках Зодиака, которому сильно повезет к концу последнего месяца лета.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Скорпион

Август 2022 для Скорпионов будет связан с изменением служебного положения, сменой места работы или характером трудовой деятельности. Вас ждут удачи в профессиональной деятельности. Легкость в исполнении своих обязанностей, оказание приятных услуг кому-либо.

"События этого месяца так или иначе приближают человека к выбранной цели или намечают ее. В этот период вы можете занять определенное положение, должность, независимость", - считает астролог.

Козерог

"Период Козерогам запомнится как судьбоносный и переломный в августе 2022. Поиск жизненного пути и смысла жизни. Тенденции к разрывам связей, разлук, отказу от прежнего стиля жизни и старых интересов", - уверена астролог.

Материальные проблемы выйдут в этом месяце на первый план. И решить вы их сможете только благодаря собственным усилиям и инициативам. Придется немного обуздать свои желания. Укрепление материальной базы за счет экономии, придется отказаться во многих вещах, покупках.

Ранее астролог сделала предупреждение про августовское новолуние в Деве.

Также мы писали обо всех важных событиях, которые состоятся в августе 2022.

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Гороскоп