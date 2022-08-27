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Лише два знаки Зодіаку накриє шаленим успіхом до кінця літа 2022

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2022 розповість про знаки Зодіаку, якому сильно пощастить до кінця останнього місяця літа.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Скорпіон

Серпень 2022 для Скорпіонів буде пов'язаний зі зміною службового становища, зміною місця роботи або характером трудової діяльності. Вас чекають удачі в професійній діяльності. Легкість у виконанні своїх обов'язків, надання приємних послуг кому-небудь.

"Події цього місяця так чи інакше наближають людину до обраної мети або намічають її. У цей період ви можете зайняти певне положення, посаду, незалежність", - вважає астролог.

Козерог

"Період Козерогам запам'ятається як доленосний і переломний в серпні 2022. Пошук життєвого шляху і сенсу життя. Тенденції до розривів зв'язків, розлук, відмови від колишнього стилю життя і старих інтересів", - впевнена астролог.

Матеріальні проблеми вийдуть цього місяця на перший план. І вирішити ви їх зможете тільки завдяки власним зусиллям та ініціативам. Доведеться трохи приборкати свої бажання. Зміцнення матеріальної бази за рахунок економії, доведеться відмовитися в багатьох речах, покупках.

Раніше астролог зробила попередження про серпневий молодик у Діві.

Також ми писали про всі важливі події, які відбудуться в серпні 2022.

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