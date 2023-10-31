Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)

Ліонель Мессі став володарем "Золотого м’яча" увосьме

Всесвітньо відома легенда футболу, кумир мільйонів і нападник збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча".

Він отримав трофей за підсумками сезону 2022-2023, який щорічно вручає видання "France Football".

Для церемонії нагородження організатори обрали театр Шатле. Саме там 36-річний Мессі побив власний рекорд і отримав нагороду ще раз. Для нього це був надзвичайно важливий день.

Бути справжнім рекордсменом непросто і Ліонелю треба щоразу доводити, що він гідний усіх своїх відзнак, що має у своїй колекції.

Ліонель Мессі став володарем восьмого "Золотого м'яча" (фото: instagram.com/leomessi)

Чому ця нагорода є особливою для Мессі

Мессі - перший гравець з МЛС, що став володарем "Золотого м'яча".

між першим та останнім "Золотими м'ячами" Мессі - 14 років.

футболіст увосьме став володарем "Золотого м'яча" та оновив рекорд, який йому ж і належав.

він залишається єдиним представником Аргентини, якому підкорявся приз.

Нагадаємо, що свої попередні нагороди Ліонель отримав у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.

Підтримка

Головною підтримкою у житті футболіста є його родина, дружина Антонела Рокуццо та сини Тіаго,Матео і Чіро . Всі члени великої родини футболіста прийшли його підтримати. Цікаво те, що сини Мессі бцли одягнені в однакові костюми, що дуже схожі з його дорослим.

А ось красуня Антонела обрала вечірню чорну сукню з розрізом на нозі й виглядала дуже гармонійно поряд зі своїми чоловіками.

Було помітно, як малеча задоволена тим, що вони знаходяться разом з татом у такий важливий день і можуть побачити таку масштабну подію на власні очі. І Мессі подякував їм за те, що вони поруч.

Реакція Мессі

Свої емоції на сцені футболіст не став довго описувати, а просто сказав влучні фрази, після того, як забрав свою нагороду з рук Девіда Бекхема. Також чоловік дозволив своїм дітям піднятися на сцену й порадіти разом з ним.

"Приємно знову опинитися тут і насолодитися цим моментом. Приємно мати змогу виграти чемпіонат світу та здійснити мрію. Я не міг уявити, що в мене буде така кар'єра і все те, чого я досяг, що мені пощастить бути частиною кращої команди в історії, виграти Кубок Америки та чемпіонат світу - після всіх цих важких моментів у збірній", - сказав футболіст.

Також Мессі додав, що кожен з його м'ячей є особливим і без команди він би його не отримав.

Ліонель Мессі став володарем восьмого "Золотого м'яча" (фото: instagram.com/leomessi)