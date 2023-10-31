Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)

Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року та вкотре отримав "Золотий м'яч" у Парижі, завдяки якій встановив новий рекорд.
Про те, як пройшла церемонія розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на церемонію нагородження, Instagram Мессі і його фан-сторіки.
Всесвітньо відома легенда футболу, кумир мільйонів і нападник збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча".
Він отримав трофей за підсумками сезону 2022-2023, який щорічно вручає видання "France Football".
Для церемонії нагородження організатори обрали театр Шатле. Саме там 36-річний Мессі побив власний рекорд і отримав нагороду ще раз. Для нього це був надзвичайно важливий день.
Бути справжнім рекордсменом непросто і Ліонелю треба щоразу доводити, що він гідний усіх своїх відзнак, що має у своїй колекції.
Ліонель Мессі став володарем восьмого "Золотого м'яча" (фото: instagram.com/leomessi)
Нагадаємо, що свої попередні нагороди Ліонель отримав у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.
Головною підтримкою у житті футболіста є його родина, дружина Антонела Рокуццо та сини Тіаго,Матео і Чіро . Всі члени великої родини футболіста прийшли його підтримати. Цікаво те, що сини Мессі бцли одягнені в однакові костюми, що дуже схожі з його дорослим.
А ось красуня Антонела обрала вечірню чорну сукню з розрізом на нозі й виглядала дуже гармонійно поряд зі своїми чоловіками.
Було помітно, як малеча задоволена тим, що вони знаходяться разом з татом у такий важливий день і можуть побачити таку масштабну подію на власні очі. І Мессі подякував їм за те, що вони поруч.
Свої емоції на сцені футболіст не став довго описувати, а просто сказав влучні фрази, після того, як забрав свою нагороду з рук Девіда Бекхема. Також чоловік дозволив своїм дітям піднятися на сцену й порадіти разом з ним.
"Приємно знову опинитися тут і насолодитися цим моментом. Приємно мати змогу виграти чемпіонат світу та здійснити мрію. Я не міг уявити, що в мене буде така кар'єра і все те, чого я досяг, що мені пощастить бути частиною кращої команди в історії, виграти Кубок Америки та чемпіонат світу - після всіх цих важких моментів у збірній", - сказав футболіст.
Також Мессі додав, що кожен з його м'ячей є особливим і без команди він би його не отримав.
Ліонель Мессі став володарем восьмого "Золотого м'яча" (фото: instagram.com/leomessi)
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