Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)

Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года и в очередной раз получил "Золотой мяч" в Париже, благодаря которому установил новый рекорд.
О том, как прошла церемония, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на церемонию награждения, Instagram Мессі и его фан-страницы.
Всемирно известная легенда футбола, кумир миллионов и нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Он получил трофей по итогам сезона 2022-2023, который ежегодно вручает издание "France Football".
Для церемонии награждения организаторы выбрали театр Шатле. Там 36-летний Месси побил собственный рекорд и получил награду еще раз. Для него это был очень важный день.
Лионель Месси стал обладателем восьмого "Золотого мяча" (фото: instagram.com/leomessi)
Напомним, что свои предыдущие награды Лионель получил в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
Главной поддержкой в жизни футболиста является его семья, жена Антонела Рокуццо и сыновья Тияго, Матео и Чиро. Все члены большой семьи футболиста пришли его поддержать. Интересно то, что сыновья Месси были одеты в одинаковые костюмы, которые очень схожи с его взрослым.
А вот красавица Антонела выбрала вечернее черное платье с разрезом на ноге и выглядела очень гармонично рядом со своими мужчинами.
Было заметно, как малыши довольны тем, что они находятся вместе с папой в такой важный день и могут увидеть такое масштабное событие своими глазами. И Месси поблагодарил их за то, что они рядом.
Свои эмоции на сцене футболист не стал долго описывать, а просто сказал меткие фразы, после того, как забрал свою награду из рук Дэвида Бекхэма. Также мужчина разрешил своим детям подняться на сцену и порадоваться вместе с ним.
"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту. Я не мог вообразить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира - после всех этих трудных моментов в сборной", - сказал футболист.
Также Месси добавил, что каждый из его мячей особенный и без команды он бы его не получил.
Лионель Месси стал обладателем восьмого "Золотого мяча" (фото: instagram.com/leomessi)
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