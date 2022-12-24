Ялинка не обсипеться до весни, якщо будете дотримуватися цих порад

Як правильно доглядати за ялинкою

Життя новорічного дерева недовге. Ялинка починає потроху скидати хвою вже на 10-й день перебування у приміщенні. Сосна - на 14-й, а ялиця - на 14-16-й.

Проте при дотриманні певних рекомендацій святкове дерево може простояти довго й при цьому не втратити красивого вигляду.

При покупці ялинки не варто одразу заносити її у тепле приміщення. Залиште її на декілька годин у коридорі, на балконі або в підвалі. Так хвоя поступово адаптується до зміни температури.

Перед встановленням обріжте стовбур на 2,5-3 см. Так дерево краще вбиратиме вологу із підставки з водою чи мокрого піску.

Дуже важливо не встановлювати ялинку поблизу батареї, обігрівача чи каміну. Найкраще вона зберігається у приміщенні за температури не вище 20-22 градусів тепла.

Щоб ялинка довше залишалась свіжою, варто її прикрасити гірляндами із світлодіодними лампочками, а не звичайними. Оскільки вони менше виділяють тепла, відповідно хвоя не сохнутиме від них.

Які заходи збережуть свіжість новорічного дерева

Якщо ялинку встановлюватимете у підставку, то обгорніть місце зрубу вологою тканиною. Її потрібно буде регулярно змочувати. Так дерево довше зможе зберегти свою свіжість.

Поставити ялинку можна і у відро. До піску додайте воду із щіпкою солі, 1 столовою ложкою цукру та декількома таблетками аспірину. Час від часу поливайте пісок, щоб відновити вологу. Дуже важливо, щоб стовбур не торкався дна відра, інакше не зможе всмоктувати вологу.

Також до піску можна додати кілька кристаликів марганцівки або шматочки мідного дроту, монети, а тоді полити водою. Це допомагає знезаразити воду і знешкодити грибкові спори.

Також дуже важливо періодично обприскувати новорічне дерево спеціальним розчином з пульверизатора. У літрі води розведіть 1 таблетку аспірину, 2 столові ложки цукру. Або у літрі води розчиніть 1 чайну ложку подрібненої крейди і стільки ж лимонної кислоти. Під час обприскування обов'язково вимикайте гірлянди.

При дотриманні цих рекомендацій ялинка зможе простояти аж до весни.

Після свят дерево здайте у пункт переробки. Зараз такі облаштовують у великих містах. Або ж порубайте стовбур і гілки на дрова і використайте для обігріву дому.