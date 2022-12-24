Елка не осыпется до весны, если следовать этим советам

Как правильно ухаживать за елкой

Жизнь новогоднего дерева недолга. Елка начинает понемногу сбрасывать хвою уже на 10-й день пребывания в помещении. Сосна - на 14-й, а пихта - на 14-16-й.

Однако при соблюдении определенных рекомендаций праздничное дерево может простоять долго и при этом не потерять красивый вид.

При покупке елки не стоит сразу заносить ее в теплое помещение. Оставьте ее на несколько часов в коридоре, на балконе или в подвале. Так, хвоя постепенно адаптируется к изменению температуры.

Перед установкой обрежьте ствол на 2,5-3 см. Так дерево будет лучше впитывать влагу из подставки с водой или мокрого песка.

Очень важно не устанавливать елку вблизи батареи, обогревателя или камина. Лучше всего она хранится в помещении при температуре не выше 20-22 градусов тепла.

Чтобы елка дольше оставалась свежей, следует украсить ее гирляндами со светодиодными лампочками, а не обычными. Поскольку они меньше выделяют тепла, соответственно хвоя не сохнет от них.

Какие меры сохранят свежесть новогоднего дерева

Если елку будете устанавливать в подставку, то оберните место сруба влажной тканью. Ее нужно будет регулярно смачивать. Так дерево подольше сумеет сохранить свою свежесть.

Поставить елку можно и в ведро. К песку добавьте воду со щепоткой соли, 1 столовой ложкой сахара и несколькими таблетками аспирина. Время от времени поливайте песок, чтобы восстановить влагу. Очень важно, чтоб ствол не касался дна ведра, иначе не сможет впитывать влагу.

Также к песку можно добавить несколько кристалликов марганцовки или кусочки медной проволоки, монеты, а затем полить водой. Это помогает обеззаразить воду и обезвредить грибковые споры.

Также очень важно периодически опрыскивать новогоднее дерево специальным раствором из пульверизатора. В литре воды разведите 1 таблетку аспирина, 2 столовых ложки сахара. Или в литре воды растворите 1 чайную ложку измельченного мела и столько же лимонной кислоты. Во время опрыскивания обязательно выключайте гирлянды.

При соблюдении этих рекомендаций елка сможет простоять вплоть до весны.

После праздников дерево сдайте в пункт переработки. Сейчас такие обустраивают в больших городах. Либо же изрубите ствол и ветки на дрова и используйте для обогрева дома.