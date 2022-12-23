Соромно святкувати. Психологи відповіли, чи варто відзначати Новий рік 2023

Через війну багато українців відчувають сором за бажання відзначати Новий рік та Різдво. Адже як можна прикрашати ялинку та готуватись до свят, коли окупанти регулярно завдають ракетних ударів по Україні, руйнуючи наші міста та знищуючи інфраструктуру.

Про те, чи нормально відчувати сором за бажання відзначати свята під час війни, пояснив психолог Роман Кузнецов на своїй сторінці в Instagram .

Чи має бути соромно українцям святкувати Новий рік

Психолог провів опитування серед своїх підписників у соцмережі і 68% респондентів відповіли, що відчувають сором за те, що хочуть відзначати свята.

"Те, що вам соромно - це добре, бо вам не все одно. Але почуття провини не робить добра для ЗСУ. Не робить добра і для ваших близьких. Почуття провини - заразна штука. Так, навколо жах і біль. Але чи є це приводом примножувати його? Чи є це приводом відкласти своє власне життя до перемоги? Чи допоможе ваше сумування з 31-го грудня на 1-е січня ту перемогу наблизити?", - пише Кузнецов.

Психолог радить провести Новорічну ніч у колі найближчих. Це допоможе стати щасливішим і ближчим до цінностей. Людина зарядиться енергією на нові звершення і просто відпочине.

"Ніж сумувати, хіба не ефективніше буде провести вечір разом з близькими, подякувати собі та Всесвіту, що близькі живі. Що ви разом, що й це теж ви зможете здолати, пройнятися радістю від спілкування, дуркування, дарування подарунків, краси та затишку навколо. Якщо ви дозволите собі розслабитись та загадати бажання, воно обов’язково збудеться", - пояснює психолог.

Також радить прикрасити ялинку, щоб створити новорічний настрій.

"Прикрасьте її хоч символічно. Можна зробити гірлянди з печива - це теж буде творча й затишна діяльність. Дістаньте свічки. Знаю, що зараз їх в кожного повно. Запаліть аромалампу з апельсиновим маслом та сосною. Створіть атмосферу дива та свята, бо саме заради цього ми і не здались за 3 дні - заради проживання свого життя", - пояснює психолог.

Кузнецов наголошує, що потрібно цінувати можливість провести свята у колі найрідніших.

"Військові одружуються і святкують весілля в окопах. Бо життя коротке. Інколи аж занадто. Не варто його дарувати окупантам за так - за наші життя хтось віддає своє. Тож не жити їх тепер просто непробачно. Якщо попередні аргументи не допомогли, то святкуйте не Новий рік, а 100 тисяч знищених окупантів", - пропонує Кузнецов.