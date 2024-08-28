"Ленивый" гуцульский дерун с белыми грибами: украинский рецепт сытного блюда в соусе

Несмотря на распространенную форму этого картофельного блюда, деруны могут быть отнюдь не маленькими. Более того - деруны готовят не только жаря картофельную массу, но и "ленивым" способом - запекая в широкой форме и поливая готовое блюдо соусом.

О том, как готовить гуцульский дерун, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для ленивого деруна

Для того чтобы приготовить дерун по-гуцульски простым методом, нужны следующие продукты:

картофель - 1,6 кг;

фарш (свинина) - 1 кг;

грибы (белые или шампиньоны) - 400-500 г;

мука - 130 г;

молоко - 600 мл;

сметана - 200 мл;

яйца - 3 шт.;

лук - 3 шт.;

морковь - 1-2 шт.;

сыр - 250 г;

чеснок - 2 зубчика;

куркума - 1 ч. л.;

сладкая паприка - 2 ч. л.;

растительное масло - 1 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить дерун по-гуцульски

Для приготовления этого гуцульского деруна советуют брать небольшую форму для выпечки 26х32 см. Заранее подготовьте ингредиенты - помойте картошку с морковью, очистьте их от кожуры. Лук и чеснок также следует почистить.

Картофель рекомендуют натереть на маленькой терке, а 1 луковицу и чеснок советуют перемолоть в мясорубке или блендере. После этого тщательно перемешайте ингредиенты.

Натрите картошку для деруна по-гуцульски (скриншот / Закарпатська Господиня)

В отдельную миску разбейте яйца, взбейте их до однородности, затем влейте в картофель. Также добавьте куркуму и перец по вкусу.

Перемешайте картофельную массу, затем всыпьте 80 г муки. После этого перемешайте ингредиенты и перелейте в керамическую форму, смазав ее маслом.

Разровняйте слой картофельной массы и выпекайте основание для деруна в разогретой до 200 градусов до готовности.

Как запекать дерун в духовке (скриншот / Закарпатська Господиня)

В это время приготовьте начинку для ленивого деруна. Для этого нужно нарезать на мелкие кубики 1 луковицу и поджарить ее до золотистого светлого цвета.

Морковь натрите на мелкой терке и добавьте к луку, обжарьте все в течение нескольких минут. Затем добавьте к продуктам фарш, 1 ч. л. паприки, и, разбивая ложкой комочка, жарьте начинку до готовности.

Приготовьте мясную начинку для деруна (скриншот / Закарпатська Господиня)

Для приготовления соуса необходимо помыть грибы и нарезать их на ломтики. Последнюю луковицу также следует нарезать на кубики - ее нужно поджарить в глубокой кастрюльке с толстыми стенками, присыпав паприкой. Затем добавьте грибы и, перемешивая, жарьте до готовности.

Поджарьте грибы с луком для соуса (скриншот / Закарпатська Господиня)

В отдельной миске смешайте остальную муку со сметаной, затем влейте молоко - и еще раз перемешайте. После этого смесь нужно влить в кастрюльку с грибами, перемешать соус и немного проварить смесь на небольшом огне до загустения.

Теперь нужно соединить части деруна - на запеченное картофельное основание выложите мясную начинку, сверху присыпьте натертым сыром и поместите блюдо в духовку на несколько минут, до расплавления сыра. Перед подачей полейте дерун грибным соусом.