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Криза на Банковій? Джерела розповіли, що відбувається між Зеленським та Будановим

07:41 16.06.2026 Вт
2 хв
Між президентом та головою ОП відбулась серйозна розмова
aimg Мілан Лєліч aimg Катерина Коваль
Криза на Банковій? Джерела розповіли, що відбувається між Зеленським та Будановим Фото: президент України Володимир Зеленський та глава ОП Кирило Буданов (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент Володимир Зеленський деякий час тому був на межі розриву з головою Офісу президента Кирилом Будановим. Але після особистої розмови конфлікт вдалося владнати.

Про це розповіли декілька поінформованих співрозмовників РБК-Україна у владі.

За їхніми словами, стосунки між Зеленським та Будановим дійшли до кризової точки кілька тижнів тому.

"Але потім, як розповідають джерела РБК-Україна, між "людиною номер один" і "людиною номер два" відбулася відверта розмова про те, як їм конструктивно працювати далі. І напруга спала", - йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Зеленський, Буданов, Федоров: як відхід Єрмака змінив баланс сил у владі".

"Сказати, що Зеленський і Буданов між собою всі крапки над "і" розставили - такого немає. Але все ж між ними стало набагато краще", - сказало джерело видання у вищому керівництві країни.

Тож попри чутки, які ходили кулуарами про можливість відставки Буданова з посади голови ОП, станом на зараз керівнику Офісу вже нічого не загрожує.

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Не зійшлись темпераментами?

При цьому один зі співрозмовників РБК-Україна у президентському оточенні наполягає, що масштаб проблем між Зеленським і главою його офісу занадто перебільшений.

"Вони не збігаються темпераментами, своєю емоційною натурою. Тому коли вони відносно мало спілкувалися, не йшли один одному емоційно на якісь поступки, то було складно. І обом довелося зробити кроки назустріч. Був досягнутий нормальний формат", - пояснило джерело видання.

За його словами, досі дається взнаки негативний шлейф після епохи попереднього керівника ОП Андрія Єрмака.

"Дехто збоку зазначає, що от Буданов не їздить із президентом у відрядження, а АБ (Єрмак, - ред.) раніше їздив постійно. Але справа у тім, що сам президент сприймає це як неправильне, що АБ завжди намагався бути поруч, і не хоче це повторювати. І Кирило намагається не йти в те саме русло, щоб не було помилок. Але між ними абсолютно нормальні стосунки", - пояснив співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Буданов провів закриті переговори у Польщі щодо кризових питань історичної пам'яті між країнами, українській стороні вдалося зупинити найгірший сценарій розвитку подій.

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