Криза на Банковій? Джерела розповіли, що відбувається між Зеленським та Будановим

Президент Володимир Зеленський деякий час тому був на межі розриву з головою Офісу президента Кирилом Будановим. Але після особистої розмови конфлікт вдалося владнати.

За їхніми словами, стосунки між Зеленським та Будановим дійшли до кризової точки кілька тижнів тому.

"Але потім, як розповідають джерела РБК-Україна, між "людиною номер один" і "людиною номер два" відбулася відверта розмова про те, як їм конструктивно працювати далі. І напруга спала", - йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Зеленський, Буданов, Федоров: як відхід Єрмака змінив баланс сил у владі".

"Сказати, що Зеленський і Буданов між собою всі крапки над "і" розставили - такого немає. Але все ж між ними стало набагато краще", - сказало джерело видання у вищому керівництві країни.

Тож попри чутки, які ходили кулуарами про можливість відставки Буданова з посади голови ОП, станом на зараз керівнику Офісу вже нічого не загрожує.

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Не зійшлись темпераментами?

При цьому один зі співрозмовників РБК-Україна у президентському оточенні наполягає, що масштаб проблем між Зеленським і главою його офісу занадто перебільшений.

"Вони не збігаються темпераментами, своєю емоційною натурою. Тому коли вони відносно мало спілкувалися, не йшли один одному емоційно на якісь поступки, то було складно. І обом довелося зробити кроки назустріч. Був досягнутий нормальний формат", - пояснило джерело видання.

За його словами, досі дається взнаки негативний шлейф після епохи попереднього керівника ОП Андрія Єрмака.

"Дехто збоку зазначає, що от Буданов не їздить із президентом у відрядження, а АБ (Єрмак, - ред.) раніше їздив постійно. Але справа у тім, що сам президент сприймає це як неправильне, що АБ завжди намагався бути поруч, і не хоче це повторювати. І Кирило намагається не йти в те саме русло, щоб не було помилок. Але між ними абсолютно нормальні стосунки", - пояснив співрозмовник РБК-Україна.