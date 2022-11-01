Лінивий яблучний пиріг з лаваша: копійчаний рецепт за кілька хвилин

Яблучний пиріг, або штрудель, можна приготувати зі звичайнісінького лаваша.
Рецептом пирога поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Наріжте яблука півкільцями. Поставте грітися сковороду з вершковим маслом. Обсмажте на помірному вогні яблука. Додайте конфітюр, і корицю. Потоміть 5-7 хвилин у власному соку.
Розігрійте духовку до 195 градусів. Змішайте яйце з м'яким вершковим маслом. Візьміть два круглих вірменських лаваша, вилийте на нього суміш яйця з маслом. Розмажте пензликом.
Викладіть начинку і заверніть лаваші. Відправте в духовку на 10-12 хвилин. Наш штрудель готовий. Посипте його цукровою пудрою, коли він прохолоне.
Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг зі старої кулінарної книги.
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