UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лінивий яблучний пиріг з лаваша: копійчаний рецепт за кілька хвилин

Скріншот: Яблучний пиріг з лаваша
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний пиріг, або штрудель, можна приготувати зі звичайнісінького лаваша.

Рецептом пирога поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Інгредієнти (на 2 порції):

  • Лаваш тонкий - 2 шт.
  • Яблука - 400 г (3 шт.)
  • Яйце - 1 шт.
  • Масло вершкове - 65 г
  • Конфітюр (варення) - 6 ч. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Кориця - на смак
  • Пудра цукрова - на смак

Покрокове приготування

Наріжте яблука півкільцями. Поставте грітися сковороду з вершковим маслом. Обсмажте на помірному вогні яблука. Додайте конфітюр, і корицю. Потоміть 5-7 хвилин у власному соку.

Розігрійте духовку до 195 градусів. Змішайте яйце з м'яким вершковим маслом. Візьміть два круглих вірменських лаваша, вилийте на нього суміш яйця з маслом. Розмажте пензликом.

Викладіть начинку і заверніть лаваші. Відправте в духовку на 10-12 хвилин. Наш штрудель готовий. Посипте його цукровою пудрою, коли він прохолоне.

Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг зі старої кулінарної книги.

Також читайте про рецепт яблучного пирога "Невидимка".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецептипирог