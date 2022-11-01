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Ленивый яблочный пирог из лаваша: копеечный рецепт за несколько минут

Скриншот: Яблочный пирог из лаваша
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный пирог, или штрудель, можно приготовить с самого обычного лаваша.

Рецептом пирога поделился Сергей Поканевич , украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Лаваш тонкий – 2 шт.
  • Яблоки – 400 г (3 шт.)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 65 г
  • Конфитюр (варенье) – 6 ч. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Корица – по вкусу
  • Пудра сахарная – по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте полукольцами яблоки. Поставьте греться сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на умеренном огне яблоки. Добавьте конфитюр и корицу. Потомите 5-7 минут в своем соке.

Разогрейте духовку до 195 градусов. Смешайте яйцо с мягким сливочным маслом. Возьмите два круглых армянских лаваша, вылейте на него смесь яйца с маслом. Размажьте кисточкой.

Выложите начинку и заверните лаваши. Отправьте в духовку на 10–12 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте его сахарной пудрой, когда он остынет.

Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог из старой кулинарной книги.

Также читайте о рецепте яблочного пирога "Невидимка".

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