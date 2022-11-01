Ленивый яблочный пирог из лаваша: копеечный рецепт за несколько минут

Яблочный пирог, или штрудель, можно приготовить с самого обычного лаваша.

Ингредиенты (на 2 порции):

Лаваш тонкий – 2 шт.

Яблоки – 400 г (3 шт.)

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 65 г

Конфитюр (варенье) – 6 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Корица – по вкусу

Пудра сахарная – по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте полукольцами яблоки. Поставьте греться сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на умеренном огне яблоки. Добавьте конфитюр и корицу. Потомите 5-7 минут в своем соке.

Разогрейте духовку до 195 градусов. Смешайте яйцо с мягким сливочным маслом. Возьмите два круглых армянских лаваша, вылейте на него смесь яйца с маслом. Размажьте кисточкой.

Выложите начинку и заверните лаваши. Отправьте в духовку на 10–12 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте его сахарной пудрой, когда он остынет.