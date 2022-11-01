Ленивый яблочный пирог из лаваша: копеечный рецепт за несколько минут
Яблочный пирог, или штрудель, можно приготовить с самого обычного лаваша.
Рецептом пирога поделился Сергей Поканевич , украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Лаваш тонкий – 2 шт.
- Яблоки – 400 г (3 шт.)
- Яйцо – 1 шт.
- Масло сливочное – 65 г
- Конфитюр (варенье) – 6 ч. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Корица – по вкусу
- Пудра сахарная – по вкусу
Пошаговое приготовление
Нарежьте полукольцами яблоки. Поставьте греться сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на умеренном огне яблоки. Добавьте конфитюр и корицу. Потомите 5-7 минут в своем соке.
Разогрейте духовку до 195 градусов. Смешайте яйцо с мягким сливочным маслом. Возьмите два круглых армянских лаваша, вылейте на него смесь яйца с маслом. Размажьте кисточкой.
Выложите начинку и заверните лаваши. Отправьте в духовку на 10–12 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте его сахарной пудрой, когда он остынет.
Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог из старой кулинарной книги.
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