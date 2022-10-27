Ленивые голубцы по-закарпатски: добавьте этот овощ для взрывного вкуса

Если кручение голубцов вас утомляет, то ваш вариант – ленивые голубцы. А по закарпатскому рецепту – это особая "взрывоопасная" вкуснятина.

Кулинарка советует добавить в блюдо болгарский перчик, которого нет в классическом рецепте.

Ингредиенты:

Мясо – 500 г

Рис – 300 г

Лук – 250 г

Морковь – 150 г

Болгарский перец – 150 г

Помидор – 1-2 шт.

Капуста – 1 головка

Соль, перец по вкусу

Сладкая паприка – 2 ч. л.

Подсолнечное масло – 5-6 ст. л.

Томатный сок – 100 мл, или томатная паста – 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Нашинкуйте капусту, перекрутите мясо на фарш, пробланшируйте и порежьте мелко помидоры, нарежьте мелко перец, натрите морковь, нарежьте кубиком лук и мелко покрошите укроп.

Посолите капусту, перемешайте и оставьте на несколько минут для размягчения.

Обжарьте на растительном масле лук до светло-золотистого цвета, добавьте сладкий перец, обжарьте пару минут. Добавьте морковь и прожарьте еще несколько минут. В конце высыпьте помидоры, перемешайте и протушите все вместе еще несколько минут. Добавьте сладкую паприку – зажарка готова.

Высыпьте промытый рис в глубокую емкость. Добавьте поджарку, положите фарш, зелень укропа (по желанию), посолите, поперчите, хорошо перемешайте.

На дно кастрюли или котелка положите часть капусты, сверху – фарша, снова капуста и фарш и так несколько раз. Сверху должна быть капуста. Сверху добавьте томатный сок или пасту. Залейте водой так, чтобы верхний слой не был в воде.

Закройте крышкой и поставьте на огонь. Проварите после закипания 20-30 минут до готовности.