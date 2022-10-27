Ленивые голубцы по-закарпатски: добавьте этот овощ для взрывного вкуса
Если кручение голубцов вас утомляет, то ваш вариант – ленивые голубцы. А по закарпатскому рецепту – это особая "взрывоопасная" вкуснятина.
Рецепт появился на YouTube канале Закарпатська господиня.
Кулинарка советует добавить в блюдо болгарский перчик, которого нет в классическом рецепте.
Ингредиенты:
- Мясо – 500 г
- Рис – 300 г
- Лук – 250 г
- Морковь – 150 г
- Болгарский перец – 150 г
- Помидор – 1-2 шт.
- Капуста – 1 головка
- Соль, перец по вкусу
- Сладкая паприка – 2 ч. л.
- Подсолнечное масло – 5-6 ст. л.
- Томатный сок – 100 мл, или томатная паста – 1 ст. л.
Пошаговое приготовление
Нашинкуйте капусту, перекрутите мясо на фарш, пробланшируйте и порежьте мелко помидоры, нарежьте мелко перец, натрите морковь, нарежьте кубиком лук и мелко покрошите укроп.
Посолите капусту, перемешайте и оставьте на несколько минут для размягчения.
Обжарьте на растительном масле лук до светло-золотистого цвета, добавьте сладкий перец, обжарьте пару минут. Добавьте морковь и прожарьте еще несколько минут. В конце высыпьте помидоры, перемешайте и протушите все вместе еще несколько минут. Добавьте сладкую паприку – зажарка готова.
Высыпьте промытый рис в глубокую емкость. Добавьте поджарку, положите фарш, зелень укропа (по желанию), посолите, поперчите, хорошо перемешайте.
На дно кастрюли или котелка положите часть капусты, сверху – фарша, снова капуста и фарш и так несколько раз. Сверху должна быть капуста. Сверху добавьте томатный сок или пасту. Залейте водой так, чтобы верхний слой не был в воде.
Закройте крышкой и поставьте на огонь. Проварите после закипания 20-30 минут до готовности.
Раньше мы писали, как приготовить самые вкусные закарпатские голубцы.
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