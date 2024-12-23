Лілія Ребрик зворушливо звернулася до чоловіка в річницю весілля: "Люблю тебе, мій Дикий"

"Мереживне весілля. Це про мереживо з любові, ніжності, терпіння, пристрасті та божевілля. Це наша історія, яку ми створюємо щодня", - написала зворушливий пост ведуча.

Також вона зізналася в коханні своєму чоловікові.

"Люблю тебе, мій Дикий, за кожну ниточку цієї історії. Мені здається, ми плетемо разом щось унікальне і неповторне: нашу сім'ю. Дякую, що ти мене так само впевнено ведеш по життю, як колись у танці. П'ять сердечок - це теж про нас. Я, ти й три наші квіточки", - зазначила Ребрик.

Свою публікацію вона доповнила фотографіями з 10-ї річниці весілля. Тоді пара влаштувала шикарну фотосесію. Ребрик вибрала розкішну мереживну сукню з довгим шлейфом, яка підкреслила всі переваги її жіночної фігури, а танцюрист одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку і метелик.

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також телеведуча поділилася фото в Stories.

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Як починалися стосунки Лілії Ребрик та Андрія Дикого

Пара познайомилася на проєкті "Танці з зірками", де посіли 2-е місце. Глядачі шоу з перших випусків помітили іскру і стали приписувати їм роман. І Ребрик, і Дикий на той момент були у стосунках.

За словами телеведучої, на проєкті в них із танцюристом були дружні стосунки, вони багато спілкувалися, ділилися один з одним своїми поглядами на життя і розповідали особисті секрети.

Історія кохання почалася через деякий час після завершення "Танців з зірками". Через тиждень після фіналу шоу Лілію запросили вести "Слов'янський базар" і як "фішку" виконати танець з Андрієм Диким. Перед поїздкою до Мінська пара зустрілася, і тоді між ними спалахнула іскра.

Наприкінці 2011 року вони одружилися, а вже в серпні 2012-го у них народилася донька Діана, у 2018-му - Поліна, а в березні 2024 року - Адель.

Сім'я Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)