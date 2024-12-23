Лилия Ребрик трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы: "Люблю тебя, мой Дикий"

"Кружевная свадьба. Это о кружевах из любви, нежности, терпения, страсти и безумия. Это наша история, которую мы создаем каждый день", - написала трогательный пост ведущая.

Также она призналась в любви своему супругу.

"Люблю тебя, мой Дикий, за каждую ниточку этой истории. Мне кажется, мы плетем вместе нечто уникальное и неповторимое: нашу семью. Спасибо, что ты меня так же уверенно ведешь по жизни, как когда-то в танце. Пять сердечек - это тоже о нас. Я, ты и три наших цветочка", - отметила Ребрик.

Свою публикацию она дополнила фотографиями с 10-й годовщины свадьбы. Тогда пара устроила шикарную фотосессию. Ребрик выбрала роскошное кружевное платье с длинным шлейфом, которое подчеркнуло все достоинства ее женственной фигуры, а танцор нарядился в классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку.

Лилия Ребрик с супругом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также телеведущая поделилась фото в Stories.

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Как начинались отношения Лилии Ребрик и Андрея Дикого

Пара познакомилась на проекте "Танці з зірками", где заняли 2-е место. Зрители шоу с первых выпусков заметили искру и стали приписывать им роман. И Ребрик, и Дикий на тот момент были в отношениях.

По словам телеведущей, на проекте у них с танцором были дружеские отношения, они много общались, делились друг с другом своими взглядами на жизнь и рассказывали личные секреты.

История любви началась через некоторое время после завершения "Танців з зірками". Спустя неделю после финала шоу Лилию пригласили вести "Славянский базар" и в качестве "фишки" исполнить танец с Андреем Диким. Перед поездкой в Минск пара встретилась, и тогда между ними вспыхнула искра.

В конце 2011 года они поженились, а уже в августе 2012-го у них родилась дочь Диана, в 2018-м - Полина, а в марте 2024 года - Адель.

Семья Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)