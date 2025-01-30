Лілія Ребрик показала, як виросла її молодша донька за 8 місяців: милі фото

Так, зірка опублікувала серію знімків Адель в однаковому вбранні, як тільки вона народилася і коли їй виповнилося 8 місяців.



Дочка Лілії Ребрик та Андрія Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Від newborn до "вже не сплю". Ці фото для мене - справжній скарб", - підкреслила Ребрик.



Молодша донька Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Це фантастична ідея! В однакових образах з різницею у 8 місяців свого першого, такого важливого року життя", - зазначила актриса.



Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кожен знімок зроблений у вигляді колажу. На фото зверху дочка Ребрик виглядає ще зовсім крихітною і найчастіше спить. А вже за 8 місяців видно, як дівчинка підросла і вже може сидіти й посміхатися на камеру.



Ребрик показала молодшу дочку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На світлинах маленька Адель позує в різних "луках": у милих боді з рюшами й пов'язками з бантиками та квітковими композиціями на голові, у в'язаних "чоловічках" з мереживом, з кумедними іграшками в руках. На деяких знімках вона також сфотографована в незвичних чепчиках.



Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Як відреагували в мережі

Фоловери української ведучої тут же почали коментувати незвичну зйомку і просто засипали компліментами її молодшу донечку:

"Уже вся країна закохана в цю маленьку лялечку. Аделька - зірочка! А які емоції! Оченята, усмішка!" - зазначила акторка Ольга Сумська

"Чудова ідея, насолодилася переглядом"

"Ох вже ці оченята. Розіб'ють чимало сердець"

"Мамина красуня, татова копія"

"Така гарна ідея"

"Як час летить. Красуня"

"Така солоденька булочка"

"Дійсно чарівна дівчинка, а емоції просто не передати"

"Не можу зрозуміти, на кого Аделька більше схожа - на Полінку чи Діанку".



Донька Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик з 2011 року одружена з хореографом і танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на проєкт "Танці з зірками".

Пара виховує трьох доньок: 11-річну Діану, 6-річну Поліну та Адель, якій скоро виповниться 1 рік. До слова, її ім'я складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої сім'ї - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.

Малятко нещодавно сказало своє перше слово - "мама". А нещодавно Ребрик захопила зворушливим відео, як вони обирають з молодшою донькою наречених.



Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)